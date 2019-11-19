Диспансеризация-2019: итоги и проблемы

Владимир ИЛЮХИН принял участие в заседании Правительства России под председательством Дмитрия МЕДВЕДЕВА.

Первый вопрос, который обсуждался в рамках повестки, – о предварительных итогах проведения в 2019 году Всероссийской диспансеризации взрослого населения.

«Важнейшие задачи в области здравоохранения, демографии – это снижение смертности от различных болезней, увеличение продолжительности жизни. И понятно, что диспансеризация здесь имеет особое значение, – сказал Дмитрий Медведев. – Теперь, по новому порядку, каждый человек в возрасте от 18 до 39 лет может ежегодно проходить профессиональный осмотр, раз в три года – диспансеризацию, а те, кто старше 40 лет, – делать это ежегодно».

Председатель Правительства озвучил, что в рамках реализации национального проекта «Здоровье» в этом году профосмотр должны пройти более 61 миллиона человек. А к 2024 году охват такими осмотрами должен составить более 70 процентов граждан нашей страны. Дмитрий Медведев подчеркнул, что для тех, кто имеет полис обязательного медицинского страхования, это бесплатно.

На сегодняшний день Камчатский край, благодаря принятым за последние несколько месяцев мерам, существенно нарастил темпы проведения диспансеризации и профосмотров.

«В крае разработан и действует расширенный комплекс мер для выравнивания ситуации. Так, начиная с августа организована работа медицинских учреждений в вечернее время и в выходные дни, привлечены внешние совместители, ведется обучение специалистов по актуальным вопросам медпрофилактики. С целью сокращения времени пребывания граждан в поликлинике при прохождении диспансеризации отработан порядок маршрутизации пациентов, минуя регистратуру. Кроме того, значительно активизирована кампания по информированию населения», – объяснил губернатор края Владимир Илюхин.





Участники заседания Правительства сошлись во мнении, что по-прежнему во многих субъектах остро стоит проблема дефицита медицинских кадров, недооснащенности диагностическим оборудованием.

«В 2018 году и в первом полугодии 2019 года на Камчатку были привлечены более 160 специалистов, а в сентябре этого года мы привезли еще восемь терапевтов, что в том числе ускорило темпы проведения медосмотров. В текущем году заменены шесть рентгеноустановок и маммограф. Эта работа ведется на постоянной основе, и мы обязательно будем ее продолжать, увеличивая бюджетные ассигнования», – отметил Владимир Илюхин.

Дмитрий Медведев подчеркнул, что в Правительстве РФ понимают сложности, которые объективно существуют на Дальнем Востоке, в том числе на Камчатке.

«Прошу Минздрав внимательнее относиться к тем регионам, где есть проблемы с обеспечением кадрами, медицинской техникой или просто есть большие сложности, допустим, в доставке людей или большие расстояния между населенными пунктами. Все это надо учитывать», – сказал председатель Правительства РФ.

Вместе с тем 72 процента населения Камчатского края – это работающие граждане. И, согласно нормам действующего законодательства, на территориях Крайнего Севера и на территориях, приравненных к нему, работодатели обязаны обеспечить сотрудникам ежегодное прохождение периодического медицинского осмотра. На сегодняшний день более 30 тысяч камчатцев уже прошли данный вид профосмотра.





По материалам пресс-службы губернатора и правительства Камчатского края