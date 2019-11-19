Председатель правительства приступил к работе

Председатель правительства приступил к работе

Роман ВАСИЛЕВСКИЙ приступил к исполнению обязанностей председателя правительства – первого вице-губернатора Камчатского края.

Напомним, основная задача, которая поставлена перед председателем правительства губернатором Владимиром Илюхиным, – реализация национальных проектов на территории Камчатского края.

«Роману Сергеевичу предстоит решить много сложных задач, которые стоят сегодня перед Камчаткой в целом и перед правительством края в частности, – это выполнение показателей национальных проектов, завершение работы над бюджетом следующего года», – сказал губернатор края на прошедшем в правительстве региона совещании.

В четверг, 21 ноября, состоится первое заседание правительства края, которое пройдет под руководством Романа Василевского.

Напомним, 2 сентября депутаты Законодательного Собрания региона приняли поправки в устав края, в соответствии с которыми в субъекте разделили должности губернатора и председателя правительства. Ранее обе должности занимал Владимир Илюхин, идея разделить функции принадлежит ему. Законопроект разработан в целях совершенствования механизма деятельности правительства в части изменения порядка руководства. Его принятие не потребовало дополнительного финансирования из краевого бюджета. Изменение структуры осуществлено за счет оптимизации должностей в правительстве и иных исполнительных органах государственной власти края.

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