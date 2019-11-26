Победители краевого историко-литературного конкурса поедут в город-герой Севастополь

Шесть камчатских школьников, победителей краевого историко-литературного конкурса, побывают в городе-герое Севастополе в дни празднования 75-летия Великой Победы. Итоги этого патриотического конкурса, который проводится на Камчатке под кураторством председателя краевого парламента Валерия РАЕНКО, были представлены на сессии молодежного парламента, которая состоялась на прошлой неделе.

Молодым парламентариям о проделанной за 5 лет работе рассказали их коллеги – президент краевого благотворительного фонда «Молодежь. Камчатка. Спорт» Игорь Стуков и Марина Богданова. Конкурс традиционно проводится этим фондом при поддержке депутатов Законодательного Собрания, регионального отделения партии «Единая Россия».

Старт проекта был дан в 2016 году, когда четверо старшеклассников, авторы лучших сочинений, посвященных теме Великой Отечественной войны, побывали в Беларуси и приняли участие в памятных мероприятиях, приуроченных к скорбной дате – началу войны.

За прошедшие годы инициаторы проекта, депутаты Заксобрания Татьяна Ткаченко и Андрей Стуков провели еще три таких конкурса, по итогам которых камчатские школьники побывали в городах-героях Москва, Санкт-Петербург и Волгоград. Для победителей историко-литературного конкурса были организованы тематические экскурсии, поездки по местам боевой славы. Организаторы конкурса отметили, что ежегодно число школьников, участвующих в конкурсе сочинений, растет.

Как сообщил А. Стуков, этот проект по патриотическому воспитанию подрастающего поколения во второй раз получил президентский грант, что позволяет достойно профинансировать поездку победителей. «Благодаря средствам президентского гранта в следующем году будут выбраны не четыре, а шесть победителей. Шесть камчатских старшеклассников в дни празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне побывают в городе-герое Севастополе. Кроме того, было принято решение расширить возрастные категории участников – впервые в конкурсе смогут принять участие учащиеся 6–8 классов камчатских школ», – сказал А. Стуков.

Он предложил депутатам молодежного парламента подключиться к проведению очередного историко-литературного конкурса сочинений, посвященного Победе в Великой Отечественной войне, чтобы увеличить информированность камчатских школьников и привлечь еще больше детей к изучению и освещению этой важнейшей темы в отечественной истории.