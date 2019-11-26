Реализация нацпроектов на Камчатке продолжается активными темпами

Ход реализации мероприятий в рамках национальных проектов обсудили на заседании постоянного комитета Законодательного Собрания края по бюджетной, налоговой, экономической политике, вопросам собственности и предпринимательства под председательством Евгения ЕРМОЛЕНКО.

По приглашению депутатов перед членами комитета с отчетом о работе по нацпроектам выступил министр экономического развития и торговли края, заместитель руководителя регионального проектного офиса Дмитрий Коростелев.

Как сообщил Д. Коростелев, освоение средств за 9 месяцев текущего года составляет 62 процента. Наилучшие показатели, практически 100-процентные, достигнуты по направлениям «Международная кооперация и экспорт» и «Цифровая экономика». Высокие результаты отмечены в реализации региональных проектов по направлениям «Демография» (75 процентов), «Образование» (67 процентов), «Дороги» (62 процента), «Здравоохранение» (61 процент). По отдельным направлениям достичь высоких показателей не удается по объективным причинам (к примеру, по направлению «Жилье»).

Депутатов, прежде всего, интересовало, соответствует ли ход реализации национальных проектов на Камчатке запланированным срокам и обязательствам. По оценке зампреда бюджетного комитета Владимира Агеева, за 9 месяцев достигнуты хорошие результаты.

«В этом году на нацпроекты в Камчатском крае выделено более 5 млрд рублей из федерального и краевого бюджетов. Мы участвуем в 11 нацпроектах и в 50 региональных проектах. Более 70 процентов средств предусмотрены на направление «Человеческий капитал» – на вопросы демографии, образования, здравоохранения, которые позволят улучшить качество жизни каждого человека в Камчатском крае. За 9 месяцев освоено более 60 процентов средств, и это положительная динамика. Но, как подчеркнул Президент России, мы не гонимся за освоением средств, главное – это качество», – сказал В. Агеев.

Он напомнил, что на Камчатке выстроена система мониторинга нацпроектов – от депутатов Госдумы и краевого парламента до народных избранников в муниципалитетах.

«Депутаты Заксобрания закреплены за 17 объектами, которые либо строятся, либо по которым готовится проектно-сметная документация. Некоторые объекты должны войти в строй уже в этом году. Сегодня мы задали вопросы по конкретным объектам. Среди них, в частности, строительство детского сада на ул. Арсеньева, разработка проектно-сметной документации детсада на пр. Циолковского. В целом, реализация нацпроектов идет активно, финансирование осуществляется динамично. Уже установлены площадки ГТО, достраивается детсад на ул. Арсеньева, хорошими темпами идет строительство ФОКа на ул. Океанской, ведутся работы на других объектах», – подытожил В. Агеев.

Добавим, что в Камчатском крае в 2019 году на реализацию 50 региональных проектов будут израсходованы 5 253 млн рублей.