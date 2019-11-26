В сёлах Вывенка, Ачайваям и Хаилино готовятся к новоселью

В Олюторском районе завершено возведение трех многоквартирных домов, решение о строительстве которых было принято губернатором края.

Так, в Ачайваяме построен 10-квартирный дом, о котором в апреле 2018 года Владимира Илюхина во время встречи просили жители села (их дом сгорел). Общая площадь квартир в новом двухэтажном здании составила 548,8 квадратного метра.

«Строительство всех трех домов велось в рамках государственной программы «Социальное и экономическое развитие территории с особым статусом «Корякский округ». На эти цели из краевого бюджета выделен 291 миллион рублей. Напомню, что в Олюторском районе с 1986 по 2006 годы жилье не строилось. Впервые после долгого перерыва новоселье здесь отметили в 2008 году, когда в Тиличиках был возведен новый поселок для людей, потерявших жилье в результате землетрясения. Благодаря поддержке губернатора края мы возобновили плановое жилищное строительство на этой территории», – сказал министр строительства края Андрей Дегодьев.

Он добавил, что в селе Хаилино возведен 8-квартирный дом, а в Вывенке – 12-квартирный. Сейчас ведется оформление необходимых документов, после чего в квартиры въедут жители района.