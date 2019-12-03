Усть-Большерецкую трассу оденут в асфальт

Уже в следующем году на участке с нулевого по пятый километры Усть-Большерецкой трассы будет уложен первый слой асфальта.

Дорожники приступили к началу работ в августе, плановый срок сдачи первого участка трассы на Усть-Большерецк, предусмотренный заключенным контрактом, – 2022 год, однако подрядчик намерен выполнить заявленный объем раньше срока.

Губернатор Камчатского края Владимир Илюхин оценил ход работ, а также озвучил примерные сроки завершения реконструкции дороги до районного центра:

– Я обещал, что, когда мы будем заканчивать дорогу на Мильково, начнутся работы на Усть-Большерецкой трассе. Эта дорога очень нужна людям: жителям района, любителям рыбалки и охоты, и, конечно, она востребована многочисленными рыбопромышленными предприятиями. Первые пять километров уже в работе, и я надеюсь, что к осени следующего года здесь появится первый слой асфальта. Параллельно будем заниматься проектированием следующих участков. Что касается сроков реконструкции всей трассы, строители уверяют, что при стабильном финансировании на приведение дороги в нормативное состояние потребуется порядка 5–7 лет.