Аэропорту в Оссоре – дополнительные финансы

Накануне заместитель председателя Правительства РФ – полпред Президента в ДФО Юрий ТРУТНЕВ провел совещание с главами дальневосточных регионов по вопросам строительства и реконструкции аэропортов. Обсуждалось исполнение комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры до 2024 года.

«Предыдущий план был сорван, в результате федеральный округ потерял значительное финансирование из федерального бюджета. Сейчас мы эту работу восстанавливаем. По поручению Президента РФ разработан комплексный план магистральной инфраструктуры. Ключевая задача – до 2024 года реализовать эти мероприятия», – сказал Юрий Трутнев.

На сегодняшний день комплексным планом предусмотрена реконструкция 40 дальневосточных аэропортов, 6 из которых – на Камчатке. Это объекты наземной авиационной инфраструктуры в Тигиле, Усть-Хайрюзове, Усть-Камчатске, Никольском, Петропавловске-Камчатском (Елизове) и Оссоре. Первый этап реконструкции аэропорта в Оссоре будет завершен в следующем году. Руководитель Росавиации Александр Нерадько поблагодарил губернатора края за конструктивное взаимодействие с федеральными органами власти, что позволило оперативно возобновить работы после расторжения контракта с очередным подрядчиком, не выполнившим свои обязательства.

«В 2020 году наш камчатский подрядчик закончит работы по первому этапу, но это не позволит полностью завершить реконструкцию объекта. Для реализации второго этапа требуется дополнительное финансирование в размере 355 миллионов рублей. Минтранс России и Росавиация подготовили обоснование на выделение федеральных средств в рамках госпрограммы «Развитие транспортной системы». Мы, в свою очередь, обратились в Министерство экономического развития с просьбой принять положительное решение по данному вопросу, ведь это позволит возобновить прямые авиаперелеты из Петропавловска-Камчатского в Оссору и значительно упростит логистику для жителей Карагинского района. Необходимо сделать все возможное, чтобы вопрос с перелетами для камчатцев, которые, по сути, стали заложниками ситуации с недобросовестными подрядчиками, был решен», – сказал губернатор Камчатского края.

Юрий Трутнев поддержал позицию Владимира Илюхина. Средства на финансирование завершающего этапа реконструкции аэропорта в Оссоре могут быть выделены уже в следующем году.

Вице-премьер также отметил необходимость проработать варианты решения еще одной проблемы, озвученной губернатором Камчатского края.«При получении заключения проектно-сметной документации на объекты не принимаются в расчет затраты, связанные с доставкой строительных материалов из Петропавловска-Камчатского до населенного пункта, где планируется строительство. Для северных районов, больших территорий – это колоссальное удорожание. Такая ситуация приводит к острому дефициту добросовестных подрядчиков. Местные, знающие ситуацию, понимают, что нет экономической составляющей, а сторонние компании, зачастую впервые работающие на Камчатке, как правило, обязательств не выполняют, из-за чего мы теряем ценное время», – объяснил Владимир Илюхин.

Полпред Президента в ДФО также сказал, что Федеральному агентству воздушного транспорта (Росавиации) будет поручено разработать электронный сервис, в рамках которого мониторинг строительства объектов можно будет вести онлайн. Тогда вся актуальная информация будет доступна Минвостокразвития и всем дальневосточным регионам. А полномочия по контролю за реализацией проектов, считает Юрий Трутнев, должны быть переданы регионам.

Кроме того, в ходе совещания обсуждалось субсидирование магистральных и региональных перевозок. В 2018 году бюджетные ассигнования на субсидирование магистральных и региональных авиаперевозок по сравнению с 2017 годом увеличилось в 1,5 раза. В 2019 году на эти цели из федерального бюджета было выделено в 2 раза больше средств, чем в прошлом году.

«В этом году мы получили финансирование в разы больше, что дало нам возможность осуществить перевозку более 1,2 млн граждан. Наши задачи совместно с Минтрансом, Росавиацией, авиакомпаниями – обеспечить сохранение этих объемов, чтобы они не снижались», – отметил министр РФ по развитию Дальнего Востока Александр Козлов.





По материалам пресс-службы губернатора и правительства Камчатского края