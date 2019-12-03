Владимир ИЛЮХИН принял участие в заседании Совета ДФО под председательством Юрия ТРУТНЕВА

Владимир ИЛЮХИН принял участие в заседании Совета ДФО под председательством Юрия ТРУТНЕВА

Одними из главных тем, которые обсудили представители федеральной власти и главы дальневосточных регионов на заседании Совета ДФО в Якутске, стали привлечение инвестиций, создание социальной инфраструктуры в рамках «единой дальневосточной субсидии» и разработка механизма «дальневосточной ипотеки» под 2 процента годовых.

Вице-премьер отметил, что работа с инвесторами на Дальнем Востоке ведется достаточно активно.

«На территории округа реализуются 2 060 инвестиционных проектов, которым оказываются меры государственной поддержки. Все проекты пришли за последние 5 лет. Это стало возможным благодаря режимам территорий опережающего развития, свободного порта Владивосток, инфраструктурной поддержке предприятий. Объем планируемых инвестиций по этим проектам составляет почти 4 трлн рублей, в рамках их реализации планируется создать более 160 тысяч рабочих мест. Но это в будущем. А важно сказать и о настоящем: 275 проектов уже введено, 780 млрд рублей осуществлено, создано более 43 тысяч рабочих мест. Идут иностранные инвестиции: с момента создания системы поддержки инвесторов на Дальний Восток пришло почти 33 млрд долларов США – это более 30 процентов от пришедших иностранных инвестиций в экономику России», – сказал Юрий Трутнев.

В Камчатском крае 34 инвестора являются резидентами ТОР «Камчатка» и 134 – резидентами особого правового режима свободного порта Владивосток. Суммарный объем уже вложенных инвестиций составляет порядка 5,5 миллиарда рублей, создано более 1 000 рабочих мест.

«Несмотря на то, что преференциальные режимы действуют на Камчатке не первый год, число инвесторов продолжает увеличиваться. Причем резиденты ТОР и СПВ представлены совершенно в разных отраслях экономики края – от рыбопромышленного комплекса и туризма до переработки отходов, – рассказал Владимир Илюхин. – Еще раз отмечу, что во многом такого результата удалось добиться благодаря грамотно выстроенной работе между органами власти края, резидентами и представителями Корпорации развития Дальнего Востока. Мы непременно продолжим эту работу, тем более к реализации заявлены в том числе несколько проектов с планируемым объемом инвестиций более 10 миллиардов рублей каждый. Но самое главное, что работа с преференциальными режимами способствует развитию экономики Камчатки – сейчас об этом можно говорить с полной уверенностью».

Также в рамках заседания совета обсуждалась работа по выполнению поручения Президента РФ в части достижения показателей топ-30 регионов в национальном рейтинге. Несмотря на то, что Камчатка по итогам 2018 года заняла 28 место, работа по улучшению инвестиционного климата в субъекте продолжается. Так, благодаря совместной работе правительства края, Минвостокразвития, управления Росреестра и АСИ, удалось решить проблему в части кадастрового учета. Процедура установления границ была для предпринимателей наиболее сложной и длительной, теперь же краевое управление Росреестра использует лучшие практики других субъектов для установления правообладателей смежных земельных участков, и у заявителей больше нет необходимости участия в самостоятельном, весьма трудоемком процессе поиска таких собственников.

Наиболее острой для многих субъектов по-прежнему остается проблема административного давления на бизнес. На Камчатке по итогам ряда встреч с руководителями федеральных органов власти удалось прийти к договоренности ставить в приоритет не санкции для бизнеса, а предупредительную и профилактическую работу.

Также на повестке совета округа под председательством полномочного представителя Президента РФ в ДФО стоял вопрос предоставления жителям Дальнего Востока льготной ипотеки под 2 процента. Напомним, в соответствии с поручением Президента РФ идет разработка «Дальневосточной ипотеки». Механизм реализации этой программы находится на согласовании в Правительстве РФ. Принято решение, что ипотека под 2 процента будет доступна молодым семьям и участникам программы «Дальневосточный гектар» для индивидуального жилищного строительства.

По словам Владимира Илюхина, в настоящее время на Камчатке уже начата подготовительная работа к реализации программы. «В первую очередь нужно максимально точно сформировать потребность в жилье, которое будут получать камчатцы по льготной ипотеке», – добавил губернатор края.

совет
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