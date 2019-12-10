ВТБ почти на четверть увеличил кредитный портфель на Камчатке

По результатам девяти месяцев текущего года кредитный портфель объединенного бизнеса ВТБ в Камчатском крае вырос на 24% и составил 24,1 млрд рублей. Портфель привлеченных средств физических и юридических лиц увеличился на 22% с начала года и на 1 октября превысил 25,2 млрд рублей.

Основную динамику обеспечил корпоративный блок, представленный в регионе средним и малым бизнесом. За три квартала 2019 года портфель кредитов предприятий этого сегмента вырос почти на треть, до 13,2 млрд рублей. Объем привлеченных средств СМБ с начала года увеличился на 31%, до 12,9 млрд рублей.

Розничный кредитный портфель ВТБ на Камчатке увеличился на 19% и на 1 октября 2019 года достиг 10,9 млрд рублей. Наибольшая доля приходится на кредиты наличными – 6,4 млрд рублей. Драйвером роста стала ипотека: с начала года портфель жилищных кредитов вырос более чем на четверть и приблизился к 4 млрд рублей. Объем привлеченных средств физических лиц, увеличившись на 13%, – до 12,3 млрд рублей. Из них 5,8 млрд рублей составляют депозиты (+11%).

За январь – сентябрь 2019 года жители Камчатского края оформили в ВТБ кредиты на сумму 3,8 млрд рублей, это на 20% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Объем выдачи ипотеки составил 1,1 млрд рублей (+15%), кредитов наличными – более 2,7 млрд рублей, рост более 20%.

«Стратегическая задача стать финансовым партнером первого выбора довольно ответственна. В ее реализации нам помогает высокая экспертиза наших сотрудников, совершенствование продуктов с акцентом на запросы пользователей, а также омниканальный опыт. Он подразумевает возможность для клиента взаимодействовать с банком в удобном ему формате – через цифровые каналы или лично, обратившись в офис. В регионах это особенно важно», – прокомментировала управляющий ВТБ в Камчатском крае Галина Зубарь.

С 27 ноября ВТБ улучшил условия выдачи ипотечных кредитов. При первоначальном взносе более 50% ставка для заемщиков составит 8,4%. Новое предложение доступно при приобретении готового и строящегося жилья и действует до 31 декабря.В рамках базовой линейки ипотечных продуктов ВТБ также улучшает условия для зарплатных клиентов: ставка по кредиту снижается до 8,9%, а по рефинансированию – до 8,8% (при первоначальном взносе от 10%). Дополнительный дисконт в размере 0,6%предусмотрен при активном использовании «Мультикарты» ВТБ с подключенной опцией «Заемщик». ВТБ предлагает ипотечные кредиты сроком до 30 лет на сумму от 600 тыс. до 60 млн рублей с учетом комплексного страхования кредита. Дисконты с другими предложениями банка не суммируются.
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