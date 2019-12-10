Глава минтранса потребовал обеспечить дежурные автобусы на время пурги

Глава минтранса потребовал обеспечить дежурные автобусы на время пурги

Министр транспорта и дорожного строительства края Владимир КАЮМОВ провел заседание оперативного штаба по снегоочистке, в котором приняли участие заместители руководителей краевых управлений ГИБДД УМВД и МЧС России. Также на мероприятие были приглашены главы районов края и руководители дорожных организаций.

Министр напомнил о необходимости во время снежных циклонов работать по регламенту о взаимодействии органов власти, где действия каждой из сторон подробно расписаны. Это должно предотвратить ситуации, когда водители в условиях отсутствия видимости и связи вынуждены останавливаться посреди автотрасс, не имея возможности обратиться за помощью.

«В 2017 году у нас уже была ситуация, когда несколько машин, в которых находились и дети, практически сутки были в плену снежного циклона на трассе Мильково – Ключи – Усть-Камчатск. Водители выехали на дорогу, несмотря на запрет на движение. К счастью, тогда никто не пострадал. Итогом этой ситуации стал разработанный регламент, который необходимо соблюдать. Водители междугородних автобусов должны знать контакты организаций, отвечающих за зимнее содержание дороги, чтобы в случае необходимости позвать тяжелую технику на помощь. Подрядчики, в свою очередь, должны эту помощь оказывать, несмотря на понесенные в итоге затраты. В приоритете у нас у всех должны быть жизнь и здоровье людей. Чтобы не было ситуаций, когда об ограничении движения по трассе водитель не знает, так как уже находится в пути, я прошу глав муниципальных образований сообщать об ухудшении погодных условий на территориях заранее, чтобы мы успели предупредить людей», – сказал Владимир Каюмов.

Министр также поручил главам муниципалитетов проработать с директорами сельских школ вопрос отмены занятий для учеников, которые едут на уроки из других населенных пунктов. Водитель школьного автобуса также должен принимать решение о целесообразности выезда, исходя из погодных условий, не подвергая опасности детей.

«Я хотел бы обратиться к руководителям компаний, осуществляющих пассажирские перевозки. На Камчатке погода зачастую начинает ухудшаться во второй половине дня, когда все уже доехали до мест работы, а попасть обратно не могут, так как автобусы уходят с линий. Оставлять людей в таких погодных условиях на улице – недопустимо. Поэтому на время пурги автотранспортные предприятия края должны предусмотреть дежурные автобусы, чтобы жители были доставлены домой. Нужно продумать места остановок на такой случай, алгоритм действий», – добавил Владимир Каюмов.

Руководителям предприятий, осуществляющих пассажирские перевозки по межмуниципальным маршрутам, также поручено изменить порядок действий при циклонах. В случае неблагоприятного прогноза погоды водители, прежде чем начать рейс, должны будут связаться с представителями организации, отвечающей за содержание трассы, и узнать реальные дорожные условия на маршруте.

оперативный штаб
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