Мастерская Деда Мороза открылась в краевой детской библиотеке

С 16 по 27 декабря в Камчатской краевой детской библиотеке проходит серия мастер-классов по изготовлению новогодних сувениров – «Мастерская Деда Мороза «Зимняя фантазия». Об этом сообщили в министерстве культуры края.

«Создать новогоднее настроение гостям библиотеки поможет Райся Караваева. Она расскажет, как легко и просто украсить свой дом к новогодним праздникам и проведет мастер-классы по созданию новогодних украшений», – рассказали представители министерства культуры Камчатского края.

Начало мастер-классов в 15.00. Участие бесплатное. Телефон для справок: 20-42-97.