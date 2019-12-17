Елена ЯКОВИШИНА завоевала три золотые медали

До 21 декабря в Италии проходят XIX Зимние Сурдлимпийские игры. Накануне завершился пятый день соревнований для спортсменов с нарушением слуха.

Как сообщил министр спорта края Константин Хмелевский, в Сурдлимпийских играх в этом году принимают участие более 600 человек из 33 стран. Они соревнуются за 35 комплектов наград в шести видах спорта: горные лыжи, керлинг, сноуборд, хоккей с шайбой, шахматы и лыжные гонки. «Российскую сборную представляют 135 спортсменов, в том числе представительница Камчатки Елена Яковишина под руководством заслуженного тренера России Александра Каталагина, – рассказал Константин Хмелевский. – Наша горнолыжница в течение трех дней соревнований показывала лучший результат и стала обладательницей сразу трех золотых медалей в дисциплинах в скоростном спуске, супергиганте и альпийской комбинации».

Всего в Италии российские горнолыжники выступят в пяти дисциплинах.

Справка

Елена Яковишина выступает одновременно в спорте здоровых и с 2016 года – в спорте глухих. Она является чемпионкой России, трехкратной чемпионкой мира, двукратной вице-чемпионкой мира в спорте глухих. Также камчатская спортсменка принимала участие в Олимпийских играх в Сочи. С 5 лет она профессионально занимается горными лыжами в СШОР «Эдельвейс» под руководством заслуженного тренера России Александра Каталагина, который тренирует ее по сей день.