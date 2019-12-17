Герои – среди нас

Герои живут не только на страницах эпосов и в кадрах блокбастеров, они –среди нас, ходят по одним с нами улицам, а для совершения подвигов им не нужны суперспособности и эффектные костюмы. Обычные люди. Разве что сердце у них гораздо больше. Конечно, этот конкурс не был задуман как соревнования по человечности. Шкалы измерения милосердия не существует: добра много или мало не бывает. Проект «Поступки и люди» – это прививка от равнодушия. Цель его – рассказать о тех, кто не может пройти мимо чужой беды, чтобы в следующий раз и нам не пройти мимо.

– Сегодня в зале присутствуют настоящие герои, герои нашего времени, – сказала в приветственном слове первый вице-губернатор Камчатского края Ирина Унтилова. – Но если каждому из них задать вопрос: «А почему вы герои?», – я уверена, что ответа мы не дождемся. Для вас эти добрые дела – естественны, вы по-другому не можете жить. Надеюсь, что добро, которое вы подарили, обязательно даст всходы, и последователей ваших добрых поступков станет намного больше.

В агентстве по внутренней политике Камчатского края, которое уже второй год проводит конкурс «Поступки и люди», отметили, что в этом году урожай добрых дел выдался в разы богаче прошлогоднего. После обработки всех данных к голосованию было представлено почти 90 заявок. Выбирать лидеров доверено было не членам жюри, а простым людям путем открытого голосования на сайте voting41.ru. Участие в голосовании приняли более 25 тысяч человек со всех регионов России.

Победителей определяли в пяти номинациях: «Во имя жизни», «Забота о людях», «Гражданская позиция», «Большое сердце», «Семейные ценности». На торжественной церемонии награждения были озвучены тройки лидеров в каждой номинации.

Во имя жизни

Название «Во имя жизни» – более чем говорящее. Если участник представлен в этой номинации – значит он спас чью-то жизнь. Среди взрослых героев лидерами голосования стали Рауль Мамедов, Иван Бенедык, Андрей Волк и Леонид Бобкин, среди детей – Антон Слободяник и Мария Филоненко.

Победитель номинации Рауль Мамедов совершает геройские поступки на постоянной основе. В рабочее время он трудится фельдшером скорой помощи, в свободное – ангелом-хранителем. Пять лет назад Рауль организовал поисково-спасательный отряд «Доброволец». Вместе с товарищами он разыскивает пропавших людей. Иногда, когда официальные органы уже прекращают поиски. Иногда, когда отчаиваются даже самые близкие.

А вот юному герою Антону Слободянику его добрый поступок до сих возвращается добром. Для того чтобы рядовой Слободяник смог присутствовать на торжественном награждении, ему дали внеочередную увольнительную. Почти два года назад, когда Антон еще не служил Родине, а был вольным студентом, он, рискуя собственной жизнью, спас из пожара пожилую женщину и ребенка.

Когда свой геройский поступок совершила Маша Филоненко, ей было всего 14. Она бросилась на помощь другу, выдернула его из-под колес мчащегося на него автомобиля, а потом оказала мальчику первую помощь. После этого случая Мария твердо решила, что станет медиком.

Забота о людях

В номинации «Забота о людях» в тройку лидеров вошли Елена Воробьева, Ольга Самойлова и Камалутдин Абдурахманов.

6 лет назад Елена Воробьева организовала общественное движение «Помощь». Помощь эта так же безгранична, как и размеры душ и сердец всех единомышленников Елены. Они помогают всем, чем могут: от пакета с продуктами – для тех, кто попал в трудную ситуацию, до составления сложных судебных исков – для тех, кто борется с несправедливостью.

Ольга Самойлова в своей мастерской «Лепилка» совершенно бесплатно занимается с детьми с ограниченными возможностями здоровья – с ДЦП, серьезными речевыми проблемами и аутизмом. Занятия с глиной направлены на расслабление, работу с мышцами рук, мелкую моторику и, конечно, на развитие творческого потенциала.

Когда в соцсетях стали появляться объявления «Привезу продукты нуждающимся матерям-одиночкам», диванные комментаторы начали строить предположения о личности благотворителя. Одни считали, что он таким образом замаливает страшные грехи, другие – что он какой-нибудь денежный мешок, собравшийся баллотироваться в депутаты, третьи подозревали его в мошенничестве. В общем, никто не угадал. Оказалось, что данные объявления дает простой военнослужащий Камалутдин Абдурахманов, которого земляки теперь называют «тот самый Камал». Тот самый Камал каждый месяц отдает половину своего заработка на помощь матерям-одиночкам: покупает продукты и развозит их тем, кто нуждается. Почему он это делает?

– Когда-то я и сам находился в трудной финансовой ситуации, от этого никто не застрахован, – объяснил Камалутдин. – Однажды на остановке я услышал, как ребенок просил маму купить леденец, но мать тихо ответила, что не может, ведь тогда им не хватит на хлеб. Этот случай и стал отправной точкой для меня. Я благодарен всем, кто помогает мне. У меня нет автомобиля, и находятся добрые люди, которые развозят продукты по адресам на своих авто.

Гражданская позиция

Добро – это цепная реакция. Это подтверждает и одна из победительниц в номинации «Гражданская позиция» Анастасия Журавская. На майских праздниках уходящего года Анастасия решила позвать своих друзей прибраться на любимом месте отдыха – Халактырском пляже. Сделала рассылку знакомым, люди подхватили идею и стали предлагать помощь – кто просто руками, кто вахтовками для доставки волонтеров на место уборки и грузовиками для вывоза мусора! Пошла цепная реакция… В итоге на субботник собралось более сотни человек, которые освободили пляж от двухсот мешков мусора. Разовой акцией коллеги не ограничились, они объединились в группу «Чистая Камчатка» и продолжают свою нужную работу.

Помимо Анастасии Журавской в победную тройку номинации «Гражданская позиция» вошли Рамазан Гусейнов и Анна Царева.

Также в эту номинацию было решено внести подкатегорию «Благотворительность». Ее лидерами стали предприниматели Александр Литвиненко и Николай Воронов.

Большое сердце и семейные ценности

Номинация «Большое сердце» – для тех, кто не боится брать на себя ответственность. Здесь представлены многодетные семьи и те семьи, в которых воспитываются приемные ребятишки и дети с ограниченными возможностями здоровья.

В этой номинации больше всего голосов было отдано Сергею и Наталье Деминым, Максиму и Татьяне Ширяевым, а также Валентине и Денису Сергеевым. В номинации «Семейные ценности» – Андрею и Анне Горбаревым, Валентине и Виталию Глухих, Владимиру и Юлии Скрипник.

У Сергея и Натальи Деминых и правда огромные сердца. Одни они знают, сколько тонн сил и терпения им потребовалось, чтобы наладить жизнь своей большой семьи.

– Жили-были мы и растили своих четырех детей: 3 сыночков и лапочку-дочку, – рассказывает Наталья Дмитриевна. – И случилось так, что дети родственников остались без попечения родителей. На семейном совете было принято решение взять братьев и сестренок Постниковых в свой дом. Так наша семья в один миг сильно подросла. 1 декабря 2017 года появились у нас еще 3 сыночка и 4 лапочки-дочки. И стали мы жить большой и дружной семьей. Вначале нам всем было очень тяжело, но мы этот сложный период достойно пережили. Сегодня 6 деток учатся в школе: Ангелина и Иван – первоклассники, Василина и София учатся в 3 классе, Сергей в 5 классе и Александра в 9 классе. Малыши Екатерина и Илюшка посещают детский садик. А старшие мальчишки устраиваются во взрослой жизни: Павел занимается открытием своего дела, Николай служит в армии, а Данила получил свою квартиру и готовится к службе в армии.

Героями себя Демины не считают. Впрочем, как и многие из тех, кого чествовали на торжественной церемонии проекта «Поступки и люди». Герои, как правило, – очень скромные люди. Но это не значит, что мы не можем сказать им спасибо.





Лада КАЛИНИНА

Фото Василия РУСИНА





Народное признание

Специальным призом и дипломом «Народное признание» отмечены участники, не вошедшие в лидеры народного голосования, но получившие большое количество голосов со значительным отрывом от остальных участников. В их число вошли: Юрий Пасканный, Александр Нахимов, Илья Усатов, Алексей Мяленко, Евгений Поляков, Евгения Савчиц, Наталья Григорьева, Алексей Юрков, Кристина Белоусова, Евгений и Светлана Аникаевы, Лариса Баженова, Виктор и Ольга Трифоновы, Ольга и Павел Юрины, а также Борис и Ольга Якимовы.

Дипломом и специальным призом «За сохранение природного и исторического наследия Камчатки, просветительскую деятельность и большой личный вклад в развитие культуры Камчатского края» был отмечен президент благотворительного общественного фонда «Сохраним лососей вместе!» Сергей Вахрин.