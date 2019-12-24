Новогодний плейлист от «Бурмикса»

Каемся, подзабыли мы свою, некогда постоянную, рубрику «Шеф-повар» и давненько не кормили вас чем-то вкусным. К Новому году решили исправиться: позвали в гости сразу двух поваров, вернее и моднее будет сказать – кулинарных блогеров – Михаила и Дину БУРМИНЫХ.

Семье Бурминых почти 20 лет. Когда-то их свела одна «волна»: оба работали на «Радио СВ». Сегодня Дина трудится пресс-секретарем общественной организации, а Михаил – звукорежиссером на телевидении и радио. Но теперь у Бурминых – одно хобби на двоих: кулинарный канал «Бурмикс» на «YouTube».

– Ребята, кто дома чаще стоит у плиты? И кто из вас придумал «Бурмикс»?

Дина: Вообще, поначалу у нас все было как в традиционной семье – у плиты стояла я. А я больше тяготею к простым и быстрым блюдам, таким как жареная картошка и супчики. И, видимо, в какой-то момент Миша понял, что разносолов от меня не дождется, взял инициативу в свои руки и занял почетное место на кухне. Он – гурман, любит все вкусное, обожает экспериментировать. Ну а когда 2 с лишним года назад Миша придумал и сделал кулинарный блог, я и вовсе отошла от плиты. Присутствую на кухне в основном как помощница или, как меня называет Михаил, «кухонный комбайн»: могу картошку почистить, морковку натереть… Я наслаждаюсь Мишиной стряпней. В каждом выпуске присутствую в качестве эксперта: дегустирую и выношу свой вердикт, в 99,9 процента случаев – одобрительный, потому что это нереальная вкуснотища.

Миша: Задумывая кулинарный канал, я хотел показать детям своим примером, что можно осваивать «YouTube» как очень перспективный ресурс. Дети пока не сильно загорелись, а я уж раз встал на «лыжню», значит надо двигаться вперед. Дина мне в этом помогает, разделяя со мной иногдакулинарное творчество, но чаще его плоды. Справедливости ради отмечу, что где-то пять выпусков Дина приготовила и записала самостоятельно. Мне кажется, у нас здорово получается. У нашего канала уже порядка 10 тысяч подписчиков, а зрителей в разы больше. Об этом говорит статистика. Например, у выпуска, в котором я делаю хлеб «Чиабатта», – 294 тысячи просмотров.

– Сильно ваша жизнь изменилась с открытием своего «YouTube»-канала?

Дина: Мы стали намного разнообразнее и изысканнее питаться! Каждую неделю снимаем и выпускаем по два рецепта. Следовательно, два раза в неделю мы пробуем два совершенно новых блюда. Иногда даже находимся в заложниках у «Бурмикса»: когда хочется поесть гречки с тушенкой, мы не можем, потому что готовим очередной шедевр, а его же потом нужно съесть.

Миша: Некоторые блюда просто перестали покупать в магазинах – готовим сами. Мы полностью перешли на домашний майонез. Его легко и непринужденно можно приготовить ровно за 1 минуту. Мало того, что он натуральный, без всяких ненужных консервантов и красителей, так его еще можно приготовить по своему вкусу, меняя пропорции ингредиентов и добавляя то, что нравится именно вам. Я, например, не люблю лить туда уксус или давить лимон, а предпочитаю лимонную кислоту, с ней, мне кажется, получается вкуснее всего. Недавно случайно купили в магазине майонез и поняли, что это кромешный ужас. Как мы раньше могли это покупать и есть?

Дина: А еще у Миши очень богатый плейлист рецептов разнообразных хлебов. Он печет и ржаные, и пшеничные, и диетические хлеба, и есть даже рецепт без муки! В общем, как вы уже поняли, хлеб мы тоже в магазине не покупаем. Дома всегда есть свежая и ароматная буханка. А у меня есть право первой корочки, которым я без зазрения совести пользуюсь.

– Сколько рецептов вы уже опубликовали и откуда вы постоянно берете новые идеи?

Миша: На сегодня у нас на канале 232 видео, подавляющее большинство из которых – рецепты. А идеи для наших новых блюд черпаем из разных источников. Иногда я где-то что-то увидел, и мне захотелось сделать это по-своему. Но основную часть рецептов я беру из замечательной книги Елены Молоховец «Подарок молодым хозяйкам, или Средство к уменьшению расходов в домашнем хозяйстве». Она была издана в 1861 году! В то время книга была настоящим кулинарным бестселлером, но актуальна и по сей день, что я и доказываю в своем блоге. Единственное, что не все рецепты оттуда сейчас приготовишь, – некоторые ингредиенты днем с огнем не сыскать. Например, трюфели (которые грибы, а не конфеты). Или вот еще кислые щи. Я имею в виду не название супа, а напиток, на основе которого этот одноименный суп готовился. Кислыми щами называли разновидность кваса. Эти кислые щи довольно часто упоминаются в рецептах Молоховец. Самому их готовить – дело непростое и долгое.

Дина: Вот, кстати, книга Елены Молоховец буквально перевернула мои представления о русской кухне. Я раньше считала, что рацион наших предков был довольно скудным… А в те далекие годы уже даже колбаса, оказывается, была.

Миша: Да, не одна Дина так считала. Это я заметил, судя по комментариям, которые оставляют под нашими видеорецептами некоторые не особо вникающие в вопрос зрители. Мне периодически пишут: «А где это вы в XIX веке в России отыскали рис?» или «Вы что, с ума сошли, откуда в те времена русские взяли бы сухие дрожжи?». Такое представление у людей, что на Руси только бульон из репы лаптем хлебали да полбой закусывали. Приходится приводить выдержки из книги, доказывать, что это заблуждение.

Дина: Кстати, о полбе. Когда-то она была пищей для простых слоев населения. Сейчас ее попробуй отыщи на полках магазинов, да и стоит она недешево. Но нашему блогу ее предоставил спонсор, и Миша приготовил из нее восхитительный десерт. Очень рекомендую – поищите видео на нашем канале и приготовьте. Вообще, у нас на «Бурмиксе» огромное разнообразие видеорецептов. Михаил у нас убежденный мясоед, этим фактом объясняется превалирование мясных блюд в нашем плейлисте.

Миша: Но там хватает места всему – и пирогам, и соусам, и супам, и десертам. Недавно мы отдыхали в Таиланде. Я побывал на экскурсии по саду специй, посетил мастер-класс настоящего гуру тайской кухни. А еще привез целый чемодан приправ, всяких вкусностей и кулинарных «примочек». Несколько тайских рецептов уже опубликованы на «Бурмиксе».

– Что из вашего огромного меню посоветуете приготовить читателям «Камчатского края» на Новый год?

Миша: Мы с Диной с удовольствием посоветуем несколько блюд на наш вкус. Краткие рецепты прилагаем, а за подробностями и за другими вариантами – милости просим на канал «Бурмикс». С Новым годом!

Дина: С Новым годом, земляки! Пусть дом будет полной чашей, пусть холодильник будет забит, пусть вкусных блюд будет в изобилии! Гармонии вам и взаимопонимания!





Беседовала Яна ЩЕГОЛИХИНА

Фото из семейного архива БУРМИНЫХ







Мясной рулет с черносливом в лаваше

Свиная шея – 1,5 кг, лаваш – 2 шт., грибы – 150 г, лук – 1 шт., морковь – 1 шт., французская горчица – 1 ст. л., растительное масло – 1 ст. л., соевый соус – 1 ст. л., соль – по вкусу, сыр – 150 г, чернослив – 6 штук (крупных).

Размешиваем маринад: французскую горчицу, соевый соус и оливковое масло. Теперь займемся шеей. Наша задача – разрезать ее в один пласт. Получившийся лист мяса накрываем пищевой пленкой, отбиваем молоточком тщательно с обеих сторон. Обмазываем маринадом. На сковороде разогреваем сливочное масло, припускаем нарезанный мелко лучок пару минут, добавляем морковку и грибы (мы брали готовые шампиньоны), жарим минут 7. На стол выкладываем фольгу, на нее – лаваш. На лаваш – мясо. На мясо выкладываем жареный лучок с морковкой и грибами, по краю кладем крупный чернослив, добавляем тертый сыр, сворачиваем мясо рулетом. Обмазываем маринадом сверху и заворачиваем рулет в лаваш, а лаваш – в фольгу. Отправляем в духовку, разогретую до 150 градусов, на 2 часа. Режим духовки: верх/низ + конвекция. Остужаем, нарезаем, подаем!

Новогодняя закуска «Мышки»

Сельдь – 1 шт., сливочный мягкий сыр – 150 г, средняя морковь – 1 шт., куриные яйца – 6 шт., свежий огурец – 1 шт., мелкие редиски – 6 шт., зеленый лук – 3 стебля, укроп, петрушка, семена льна, крекеры – 6 шт.

Варим 6 яиц, разрезаем пополам. Желтки изымаем, отправляем в чашку и разминаем вилкой. К желткам – сливочный сыр. Нарезаем мелко зелень и лук, перемешиваем. Селедку и отваренную морковку нарезаем мелким кубиком. Все соединяем, перемешиваем. Начиняем получившейся пастой белки. Кладем каждый белок донышком на тонкий ломтик огурца, а затем на крекер. Из редиски делаем уши, носик и хвостик мышке. Из семян льна – глазки.

Волшебный апельсиновый десерт

Это действительно волшебство! Вы делаете всего лишь 1 простое тесто, а у вас внутри готового десерта получается 3 разных слоя.

Молоко – 500 мл, яйца – 4 шт., масло сливочное – 100 г, сахар – 150 г, мука пшеничная – 120 г, ванилин – 1 г, цедра и сок половины апельсина, цедраодного лимона, чайная ложка лимонного сока.

Отделим белки от желтков. Белки уберем в холодильник. Счищаем цедру с половинки апельсина и с лимона. Взбиваем желтки, сахар и ванилин, пока масса не побелеет и не увеличится. Добавляем растопленное масло, перемешиваем. Добавляем цедру и сок половинки апельсина. Теперь добавим муку и опять перемешаем. Вливаем слегка подогретое молоко и опять перемешиваем. Теперь отдельно взбиваем охлажденные белки, в процессе добавляем ложку лимонного сока. Белки кладем в основное тесто, до однородности не взбиваем, слегка размешиваем ложкой. Выливаем в форму. Ставим в духовку, разогретую до 160 градусов, минут на 30–40, пока не появится корочка. Остужаем. Украшаем ягодками, сахарной пудрой.