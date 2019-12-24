Судно «Анатолий Чернеев» свяжет Петропавловск, Командоры и Курильские острова

Заложен киль в основание грузопассажирского судна для связи Камчатки с Командорскими и Курильскими островами. Торжественная церемония прошла на Окской судоверфи в Нижегородской области.

Грузопассажирское судно проекта NE-020.2 «Анатолий Чернеев» сможет перевозить до 34 пассажиров, 18 членов экипажа и 780 тонн грузов, в том числе опасных. На его борту предусмотрены 15 двухместных кают, комната матери и ребенка, три двухместные каюты класса полулюкс и один люкс. Во всех жилых пассажирских помещениях будут обустроены санузлы с душем.

Кроме того, проектом судна предусмотрены столовая, комната отдыха с детской игровой зоной и прогулочная палуба.

«Камчатский край – один из немногих субъектов России, который сегодня активно строит суда и гражданского, и военного, и промышленного назначения. Мы заинтересованы в пополнении флота и прилагаем для этого максимальные усилия. Наша цель – обеспечение стабильного, социально и экономически востребованного морского сообщения. Я убежден, что закладка киля нового грузопассажирского судна, которое обеспечит сообщение Командорских островов и Петропавловска-Камчатского, – по-настоящему знаковое событие для дальнейшего сотрудничества в интересах жителей наших субъектов», – сказал губернатор Камчатского края.

Учитывая сложные условия эксплуатации судна, оно оборудовано краном, благодаря чему может выполнять грузовые операции у необорудованного берега.

Строительство грузопассажирского судна планируется завершить в 2021 году. Тогда же автопассажирский паром для связи Камчатки с портами Дальнего Востока должно достроить АО «Судостроительный завод имени Б.Е. Бутомы». Напомним, с предложением построить или приобрести морской транспорт для организации регулярного сообщения края с другими регионами ДФО Владимир Илюхин в мае 2015 года обратился к Президенту Российской Федерации.

Заказчиком строительства обоих судов выступает ФКУ «Дирекция государственного заказчика программ развития морского транспорта».

Справка

Грузопассажирское судно NE-020.2 «Анатолий Чернеев» предназначено для перевозки пассажиров, перевозки грузов, включая навалочные, генеральные (в том числе опасные) и контейнеры. Длина судна – 75 м, ширина – 13,5 м, расчетная скорость движения – 13,5 узла. «Анатолий Чернеев» имеет ледовый класс Ice 2. Стоимость строительства составляет 1,3 млрд рублей.