Владимир ИЛЮХИН вручил награды землякам

Торжественный прием губернатора прошел в Камчатском театре драмы и комедии. На мероприятие были приглашены деятели культуры и искусства, работники здравоохранения, образования, рыбной отрасли, строительства, представители бизнес-сообщества.

Обращаясь к гостям вечера, Владимир Илюхин подвел итоги уходящего года и поблагодарил всех, кто своим трудом внес большой вклад в развитие Камчатского края. В торжественной обстановке губернатор вручил государственные и краевые награды.

По итогам 2019 года почетное звание «Заслуженный работник культуры Российской Федерации» было присвоено руководителю заслуженного детского цирка «Саквояж» Алле Сушок; почетное звание «Заслуженный учитель Российской Федерации» присвоено учителю Елизовской СОШ № 7 имени О.Н. Мамченкова Людмиле Самборской; медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени награжден руководитель камчатского краевого отделения ВООВ «Боевое братство» Сергей Чукалин. Благодарность министра культуры РФ вручена директору Корякской детской музыкальной школы Ирине Татаринцевой.

Высшее звание «Почетный житель Камчатского края» присвоено пенсионеру из Пенжинского района Николаю Тынетэгину. Высший знак отличия «За заслуги перед Камчаткой» вручен члену региональной общественной организации «Камчатское морское собрание» Наталье Киселевой.

Почетное звание «Знатный рыбак Камчатки» присвоено боцману ПАО «Океанрыбфлот» Петру Фесько. Почетными знаками «За доблестный труд в Камчатском крае» награждены директор МУП «Спецдорремстрой» Гусейн Байрамов, генеральный директор ООО «Русский двор» Николай Воронов, член камчатского краевого отделения Всероссийской общественной организации ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов Зоя Сафронова. Почетным знаком «За верность Камчатке» награждена управляющая отделением по Камчатскому краю Дальневосточного главного управления Центрального банка РФ Альбина Конжеровская.

«Знак признания губернатора Камчатского края» был вручен генеральному директору АО «Озерновский РКЗ № 55» Сергею Барабанову и председателю ордена Дружбы народов Рыболовецкого колхоза имени Ленина Сергею Тарусову.

Вечер продолжился выступлением мужского квартета «Триумф» (г. Хабаровск) и концертной программой с участием лучших творческих коллективов Камчатки.