Коллектив ПАО «Океанрыбфлот» глубоко скорбит по поводу ухода из жизни старейшего работника, ветерана компании, почетного работника рыбного хозяйства России ФАДЕЕВА ВЯЧЕСЛАВА ВАЛЕНТИНОВИЧА
Это невосполнимая утрата, Вячеслав Валентинович 45 лет трудился на предприятии, прошел путь от начальника радиостанции до начальника отдела связи, и всегда оставался яркой личностью, отзывчивым, неравнодушным человеком, отличным наставником, строгим, но справедливым руководителем. Друзья и коллеги тяжело переживают его преждевременную смерть. Вячеслав Валентинович навсегда останется в наших сердцах.
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