Первые заявки на участие в «Берингии-2020»

Андрей и Анастасия СЕМАШКИНЫ стали первыми каюрами, подавшими в оргкомитет заявки на участие в камчатской традиционной гонке на собачьих упряжках «Берингия-2020».

В оргкомитете гонки сообщили, что четырехкратный победитель «Берингии» Андрей Семашкин в 2020 году выйдет на маршрут в 11-й раз.

«Для его супруги Анастасии предстоящая гонка станет пятой. Впервые на старт «Берингии» она вышла в 2014 году и заняла третье место. В 2015 году Анастасия подтвердила статус бронзового призера гонки. В 2016 году она прошла гонку волонтером, а в 2018 году пропустила старты из-за рождения младшей дочери Варвары», – сообщили представители организационного комитета «Берингии-2020».

В этом году маршрут гонки составит 1 050 километров и пройдет от села Мильково до села Тиличики. Торжественное открытие и гонка-пролог пройдут 22 февраля на биатлонном комплексе имени Виталия Фатьянова в Петропавловске-Камчатском. 29 февраля праздничные мероприятия, приуроченные к старту «Берингии-2020», состоятся в селе Мильково. Технический старт гонки назначен на 1 марта.

Заявочная кампания продлится до 1 февраля текущего года. Заявки принимаются по адресу: Россия, Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, пл. Ленина, д. 1. Телефон 8 (415-2) 42-53-06, факс 8 (415-2) 42-50-43, адрес эл. почты ShlykovaNV@kamgov.ru.