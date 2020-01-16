Владимир ИЛЮХИН: «Наш Президент заявил о беспрецедентных мерах поддержки семей с детьми»

Губернатор Камчатского края принял участие в церемонии оглашения Послания Президента Федеральному Собранию, прошедшей в Москве в Центральном выставочном зале «Манеж».

«Смысл всех, хочу это подчеркнуть, всех принимаемых нами мер заключается в том, чтобы создать в России стройную, масштабную и, главное, эффективно работающую систему поддержки семей, чтобы доходы наших граждан, в первую очередь тех, кто поднимает на ноги детей, были достаточными для достойной жизни. Во-вторых, то, о чём говорил в начале Послания: шаги, которые мы предприняли в предыдущие годы в сфере демографического развития, уже дали результат. Тогда они дали результат. В России поэтому растёт большое поколение. Это ребята, которые сейчас ходят в детский сад, учатся в школах», – заявил Владимир Путин.

Президент России в ходе своего 16-го Послания рассказал о принятых решениях по материнскому капиталу, призвал коммерческие банки активнее включаться в реализацию дальневосточной ипотеки по льготной ставке 2 процента, озвучил ряд новых мер, направленных на подготовку необходимого количества врачей и учителей, представил основные направления внутренней и внешней политики страны.

«Послание Президента России Федеральному собранию – для нас это всегда конкретный план действий. Действий, направленных на улучшение жизни всех жителей нашей страны, в том числе, конечно, камчатцев. Причем решение поставленных Владимиром Путиным задач не должно носить отложенный характер. Люди должны увидеть результат в кратчайшие сроки», – сказал Губернатор Камчатского края.

Владимир Путин также поставил задачу «наверстать пробел» с созданием мест в ясельных группах. На Камчатке в 2019 году 386 малышей в возрасте до трех лет получили возможность ходить в детский сад, на 2020 год для решения проблемы региону из федерального бюджета выделено более 388,3 миллионов рублей. На данный момент в очереди в ясельные группы стоит порядка 400 детей.

«Сегодня наш Президент заявил о беспрецедентных мерах поддержки семей с детьми. Материнский капитал на 1 ребенка, ежемесячные выплаты на детей в возрасте от трех до семи лет уже с 1 января 2020 года, увеличение размера выплат, обеспечение младших школьников бесплатным горячим питанием и другие. Могу с полной уверенностью сказать, что это по-настоящему действенные, очень важные, меры, которые приносят реальные результаты. В Камчатском крае в части поддержки материнства и детства действуют более 30 мер поддержки, в том числе материнский капитал, выплаты семьям, имеющим детей-инвалидов, предоставление жилья семьям, в которых четверо и более детей, выплаты на обеспечение многодетных семей. И, как результат, с 2008 года число многодетных семей на полуострове увеличилось почти в 3 раза. Сейчас таких семей на Камчатке более 3 800, – отметил Владимир Илюхин. – Материнский капитал на первого ребенка на Камчатке начали выплачивать в 2019 году. В этом году размер выплаты увеличится и составит 44 198 рублей».

Все принимаемые в стране меры должны привести к увеличению коэффициента рождаемости до 1,7 в 2024 году, озвучил Президент РФ.