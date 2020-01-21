Поедем на автобусе!

В конце минувшего года в Петропавловске-Камчатском прошли конкурсные процедуры на пассажирские перевозки. Несмотря на то, что горожане неплохо оснащены личным автотранспортом, необходимости в регулярных автобусных маршрутах меньше не становится. Вместе с тем растут и требования к самим автобусникам.

При проведении конкурса администрация краевого центра как заказчик учла недочеты предыдущих лет, прислушалась к пожеланиям граждан и общественных организаций. Подробности – в беседе с начальником управления дорожного хозяйства, транспорта и благоустройства администрации Петропавловск-Камчатского городского округа Михаилом СОЛОДОМ.

– Михаил Сергеевич, чем отличался этот конкурс от предшествующих?

– Основной задачей для нас являлось выбрать победителей, которые будут работать на городских маршрутах с учетом необходимости обновления подвижного состава и с учетом минимального количества ДТП. Почему проведен не аукцион, а именно конкурс? Потому что эта процедура позволяет включить так называемые неценовые критерии, которые призваны обеспечить заказчика дополнительной информацией о конкурсантах.

Мы запрашивали автобусы исходя из качества: года выпуска, экологического класса, наличия механизмов для погрузки и выгрузки людей с ограниченными возможностями – аппарелей. Такими критериями мы пытались определить наиболее значимые показатели для участников конкурса, чтобы максимально эффективно использовать подвижной состав на городских маршрутах.

Соответственно, наибольшее количество баллов получали обладатели автобусов, соответствующих именно таким показателям. Кроме того, предпочтение отдавалось компаниям, имеющим опыт в пассажирских перевозках.

Всего было проведено 5 конкурсов на пассажирские перевозки. Маршруты были разделены между конкурсными процедурами. По 220-ФЗ у перевозчика есть обязанность наличия и содержания резервных автобусов. По этому закону они рассчитываются и закрепляются в рамках одного конкурса, и у претендентов нет права переставлять их на другие маршруты. Но чтобы снизить финансовую нагрузку на перевозчиков, иметь возможность оперативно заменять автобусы, которые не могут выйти по техническим причинам, мы сделали именно так.

Зимой на маршруты Петропавловска выходит 201 автобус, летом – 181. Плановое количество рейсов по всем городским маршрутам в день – 1 600 зимой и 1 465 летом.

– Но горожане видят, что далеко не все автобусы новые, оснащены аппарелями немногие. Как это соотносится с условиями конкурса? И не получилось ли так, что ОАО «Автобусный парк», в прошлом году получивший 21 газовый автобус за счет бюджетных средств, оказался в заведомо выигрышной ситуации?

– Понятно, что обновление подвижного состава в одночасье предпринимателям произвести невозможно. Что касается «Автобусного парка», он обладает 46 автобусами, которые может выпускать на линии. А необходимо 211. «Автобусный парк» стал победителем в двух конкурсах – на маршруты № 2, 33, 8, 16, 23, 6к, 9, 11, 17, 30.

Предприниматели газовые автобусы не покупают. По их расчетам, газовый автобус обходится на 3–4 миллиона рублей дороже обычного. При этом на топливе удалось бы сэкономить 300 тысяч рублей в год, а это длинный период окупаемости. И они не знают, как будет вести себя газовый автобус в эксплуатации.

Тем не менее перевозчики успешно обновляют свой парк и в течение прошлого года приобрели за свои средства 23 новых автобуса, затратив на это, по нашим расчетам, более 100 миллионов рублей. Это также машины высокого экологического класса, оборудованные аппарелями. Затраченные суммы – весьма значительные с учетом того, что рентабельность в этой сфере невысокая. Тарифы на поездки устанавливает региональная служба по ценам и тарифам, и рентабельность составляет не более 5 процентов. При этом предприниматели большие средства вкладывают в поддержку подвижного состава.

Ряд предпринимателей идут также по пути реанимации имеющихся автобусов: снимают старые полы, сиденья, меняют на новые, и результат получается очень неплохой.

– На какую помощь от государства могут рассчитывать автобусники?

– Сейчас в России развивается национальный проект, который позволит обновить подвижной состав. К участникам проекта предъявляются достаточно жесткие требования, мы будем подавать заявку на участие в нем, готовим документы. Если все получится, сможем возместить порядка 60 процентов платежей за автобус, а значит, обновить подвижной состав, сделать жизнь в городе комфортнее.

– А надолго ли хватает «новизны» автобусов? Насколько известно, пассажиры относятся к общественному транспорту не слишком бережно.

– Это действительно вопиющая проблема. Пассажиры особенно «любят» новые, «свежие» автобусы. Каждый день водители вынуждены оттирать сиденья, стекла, изрисованные маркерами. Это проделки не только подростков, но и взрослых горожан. Многие считают нормой прямо в салоне расклеивать объявления, которые потом невозможно снять. Пассажиры режут и портят сиденья, особенно после проведения массовых праздников.

– С какими сложностями приходится сталкиваться при проведении конкурсов на пассажирские перевозки?

– Об этом можно рассказать и на примере последних конкурсных процедур. Их было проведено 5, но пока определено только 4 победителя. УФАС на основании жалоб счел, что при оценке заявок мы не вполне корректно учли опыт работы транспортного предприятия на маршрутах. Поэтому по 4 из прошедших процедур контракты заключены на 3 года, а по одному пока только на 3 месяца – в целях обеспечения выхода автобусов на линии. Уверен, что за это время мы уладим все вопросы, предоставим в УФАС все необходимые документы, подтвердим свою правоту. Ведь проблема заключается исключительно в недобросовестной конкуренции.

Зачастую предприниматели выходят на конкурсы не с целью выиграть, а «насолить» и конкурентам, и заказчику. В ходе прошедшего конкурса были написаны 13 жалоб, и все они были признаны УФАС необоснованными. Предприниматели, которые не выиграли, начинают затягивать процедуру заключения контрактов, что делают и сегодня, пользуясь прорехами 44-го ФЗ.

К конкурсу необходимо серьезно готовиться, а не пускать процесс на самотек. До объявления конкурса мы проводили совещания, встречались с предпринимателями, предоставляли все необходимые консультации. В том числе и запрашивали пожелания общественных организаций по поводу критериев оценки, распределения маршрутов, многого другого, прислушивались ко всем отзывам и реагировали. Встречи прошли и на платформе регионального министерства транспорта и дорожного строительства – для того, чтобы конкурсы по всему Камчатскому краю были однотипными. Все было открыто и понятно, на конкурс мы приглашали всех, кто соответствует выдвинутым требованиям.

– Маршрутная схема в городе будет меняться?

– В маршруты прошлого года мы не вносили изменений. Но регулярно получаем и рассматриваем пожелания горожан по дополнительным маршрутам, периодически корректируем маршрутную сеть. В частности, был введен маршрут № 13 – от КП до п. Завойко взамен того, который возил пассажиров от остановки «Госпиталь» до п. Завойко.

Мы гибко реагируем на пожелания людей и с точки зрения расписания движения автобусов. Например, маршрут № 31, который ездит с 10 км до «Северо-Востока». Его расписание постоянно корректируется с учетом графиков работы граждан.

– Сегодня на смену диспетчерским будкам пришла система ГЛОНАСС. Тем не менее графики движения автобусов нарушаются. Какие санкции применяются к подрядчикам за нарушение расписания?

– Штраф – 1 тысяча рублей за каждое нарушение расписания.

Начну с того, что все автобусы, которые ходят по маршрутной сети, оборудованы системой навигации ГЛОНАСС. Существует краевая система, в которую внесены все маршруты, автобусы, расписание их движения. Мы получаем от них отчеты, в которых видим работу каждого автобуса по каждой остановке. Точность измерения – плюс-минус 3 минуты. Если автобус опоздал на остановку более чем на 3 минуты, возникает так называемый инцидент, эти инциденты мы аккумулируем по итогам каждого месяца и направляем перевозчикам претензии. Они стараются не нарушать расписание, а идти строго по графику. Тем не менее суммы штрафов им приходится выплачивать весьма внушительные – до 300–400 тысяч рублей в месяц на одного перевозчика.

– Часто приходится слышать, что водителям проще пропустить вечерний рейс, чтобы не возить полупустой автобус, и отделаться штрафом, отстоявшись на автостанции.

– Скорее всего, это информация двухлетней давности, когда водители арендовали автобусы у транспортного предприятия и должны были выполнить определенный план по сбору выручки. Но с введением электронных проездных билетов система кардинально поменялась. Вся выручка стала «белой». Сегодня транспортные предприятия полностью поменяли систему оплаты работы водителей, которые перешли на нормальную зарплату. Существенная ее часть – стимулирующие выплаты, премии. За невыполнение рейсов по расписанию премия значительно уменьшается. Не поехать вовремя водителю попросту невыгодно.

– До какого времени ходят автобусы в городе?

– Основная наша задача – обеспечить доставку людей до работы и с работы. С 6 часов утра до 21 часа на линии находится максимальное количество автобусов. Расписание строится так, чтобы мы максимально закрыли пиковые часы. А в вечернее время частота рейсов снижается.

Это связано и с режимом работы водителей. С 1 июля во всех автобусах будут установлены тахографы – приборы, контролирующие работу водителей. Если увеличить работу автобусов в ночное время, сразу появляются вторые смены, необходимость дополнительных обедов, а это высокие затраты. Но главное – в городе огромный дефицит водителей, люди неохотно идут работать на транспортные предприятия.

Для каждого маршрута определено свое время, когда он должен совершить последний рейс за сутки. Например, в поселки последний автобус отходит в 22.00. По «красной линии» автобусы ходят дольше. Мы сделали так, чтобы затухание количества автобусов на маршрутах было постепенным.

– Как горожане могут получать информацию о расписании движения автобусов?

– В городе работает электронная система Go2Bus, соответствующее приложение можно бесплатно скачать на смартфон. Для пассажиров это очень эффективное подспорье: в онлайн-режиме видно движение каждого автобуса. Это позволяет не стоять на остановке, а выйти к нужному времени. Расписание каждого маршрута также размещено в приложении.

Хочется, чтобы пассажиры активнее пользовались удобными сервисами. Например, пополнить баланс электронного проездного билета можно не выходя из дома, через сервис «Сбербанк онлайн». Но, к сожалению, этой возможностью пользуются всего 40 процентов пассажиров, имеющих электронный проездной. Остальные 60 процентов идут в РКЦ, на почту, в банк.

И, конечно, мы всегда ждем от горожан пожеланий и предложений, готовы вместе с вами совершенствовать работу нашей маршрутной сети.





Беседовала Мария ВЛАДИМИРОВА