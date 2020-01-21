Год памяти и славы стартует на Камчатке

Торжественное мероприятие, которое даст старт проведению в регионе Года памяти и славы в честь 75-летия Великой Победы, пройдет 22 января во Дворце детского творчества. Праздничный концерт начнется в 15.00.

В нем примут участие ветераны Великой Отечественной войны, герои России, участники боевых действий, горячих точек, а также представители детских общественных объединений, юнармейцы, кадеты, «Волонтеры Победы» и другие.

Указ о проведении Года памяти и славы на территории страны в целях сохранения исторической памяти и в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в июле прошлого года подписал Президент РФ Владимир Путин.

Центральным событием торжеств станет открытие в Тверской области Ржевского мемориала Советскому солдату. Мероприятие запланировано на май 2020 года. Мемориальный комплекс в память обо всех солдатах Великой Отечественной войны возводится на месте кровопролитных боев подо Ржевом. Он создается по инициативе ветеранов ВОВ, тех, кто воевал здесь, кто удержал и обескровил силы гитлеровской группы армий «Центр». 25-метровая фигура солдата на высоком насыпном холме будет стоять близ трассы М9. Имена павших будут увековечены на стальных плитах и в мультимедийной экспозиции музейного павильона, который станет филиалом Музея Победы.

Подробная информация о Ржевском мемориале Советскому солдату размещена на сайте проекта.