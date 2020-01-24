Юрий ТРУТНЕВ продолжит курировать Арктику и Дальний Восток

Юрий ТРУТНЕВ сохранил в новом кабинете министров пост заместителя председателя правительства, полномочного представителя президента РФ в Дальневосточном федеральном округе. Об этом сообщается на официальном сайте главы государства.

Владимир Путин подписал указы о структуре и составе нового правительства под председательством Михаила Мишустина, документы были опубликованы 21 января. У премьера будет девять заместителей, один из них будет первым вице-премьером. Это Андрей Белоусов, ранее бывший помощником президента России. На постах вице-премьеров из состава прошлого правительства, кроме Юрия Трутнева, остались Юрий Борисов и Татьяна Голикова. Сергей Лавров и Сергей Шойгу сохранили свои посты во главе МИД и Минобороны, как и главы МВД Владимир Колокольцев и МЧС Евгений Зиничев. Новым министром юстиции стал Константин Чуйченко, бывший вице-премьер. Министром экономики стал Максим Решетников, бывший губернатором Пермского края. Сменились министры культуры, просвещения и здравоохранения. Ими стали соответственно Ольга Любимова, Сергей Кравцов и Михаил Мурашко. Они сменили Владимира Мединского, Ольгу Васильеву и Веронику Скворцову. Новым министром спорта вместо Павла Колобкова стал Олег Матыцин. Сменились также министры труда (новый министр — Антон Котяков), науки (Валерий Фальков) и связи (Максут Шадаев). Остальные министры сохранили свои посты. Упразднено министерство по делам Северного Кавказа.

«Уверен, что работа нового состава Правительства России, как и прежде, будет нацелена на выполнение задач, поставленных президентом России, на улучшение жизни наших людей. Мы в свою очередь продолжим тесно взаимодействовать с федеральным центром по ключевым вопросам социально-экономического развития Камчатского края. Нам всегда удавалось выстроить с Правительством России конструктивные отношения, результатом которых были важные для нашего региона и наших людей решения. Уверен, что именно в таком формате будет продолжаться взаимодействие Камчатского края и федеральной власти», — прокомментировал губернатор Камчатского края Владимир Илюхин.

Нынешнее переназначение Юрия Трутнева, как и предыдущее, не стало неожиданностью, пишет «Российская газета». Эта должность изначально — в 2013 году, после провозглашения президентом России Владимиром Путиным развития Дальнего Востока в качестве национального приоритета на весь XXI век, — была введена в правительстве РФ именно для Юрия Трутнева. Одним из первых шагов дальневосточного полпреда стала ликвидация крупнейшего за 115 лет наводнения, обрушившегося на пять регионов ДФО. Именно Юрий Трутнев возглавил комиссию по ликвидации последствия стихийного бедствия, руководя работой более 300 тысяч человек. С приходом Юрия Трутнева для Дальнего Востока начали разрабатываться инструменты новой экономической политики. Для этого было принято 45 федеральных законов, 215 правительственных постановлений. Совмещая две должности, он с успехом привлекает инвестиции в Дальневосточный федеральный округ. При нём их объем вырос кратно: сейчас 2160 резидентов реализуют на территориях опережающего развития и в Свободном порту Владивосток проекты на десятки миллиардов долларов. С помощью преференциальных режимов заработало 286 предприятий. Среди них как мегапроекты, так и малый бизнес. Дальний Восток продолжает развиваться с темпами роста промышленности в два раза выше, чем в среднем по России. За пять лет рост промышленного производства в ДФО составил 23 процента.

С 2019 года Юрий Трутнев занимается развитием Арктической зоны РФ. Под его руководством началось создание системы преференций для новых проектов, реализуемых на арктических территориях. В конце этой недели Юрий Трутнев встретится с главами дальневосточных регионов, руководством Минвостокразвития России и институтов развития Дальнего Востока для подведения итогов прошедшего года и обсуждения планов на текущий. Дальневосточный полпред, как и в прошлые годы, большую часть времени будет проводить в рабочих поездках по регионам ДФО. В начале следующей неделе он вылетит в Приморский край, а затем посетит Еврейскую автономную область.



