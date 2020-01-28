Тарифы: курс на снижение

Распоряжением Правительства РФ для Камчатского края на 2020 год утверждены индексы изменения размера платы за коммунальные услуги и предельно допустимые отклонения от них для муниципальных образований.

В соответствии с этим документом в первом полугодии рост размера платы будет нулевым, на вторую половину года запланировано увеличение индекса на 4 процента с допустимым отклонением от него для отдельных муниципалитетов на 2,4 процента.

Но в реальности в большинстве населенных пунктов края роста не случится. Более того, размер платы за коммунальные услуги в самых густонаселенных районах Камчатки – Петропавловске-Камчатском, Вилючинске, Елизовском и Быстринском районах – в первом полугодии 2020 года снизится от 0,4 до 8,9 процента. Это произойдет за счет снижения тарифа на услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами. На остальной территории края в первом полугодии размер платы за коммунальные услуги сохранится без роста.

Благодаря всем принятым мерам, средний темп роста платы жителей за коммунальные услуги по краю в 2020 году будет на 6,4 процента меньше, чем в декабре 2019 года.

Как правительству Камчатского края удалось совершить то, что на первый взгляд практически невозможно? Об этом – в беседе с руководителем региональной службы по тарифам и ценам Камчатского края Ириной ЛАГУТКИНОЙ.

– Ирина Владимировна, неужели на Камчатке удалось остановить рост тарифов?

– Не все так просто. Есть такое понятие, как тарифы на коммунальные услуги, и есть понятие совокупной платы граждан за «коммуналку». Исполняя поручение губернатора края Владимира Илюхина по сдерживанию тарифов для населения, данное нам в 2015 году, мы целенаправленно подошли именно к сдерживанию размера суммарной платы за коммунальные услуги.

– В чем преимущество такого подхода?

– Дело в том, что суммарная плата гражданина за «коммуналку» – самый важный показатель. Ведь тарифы имеют свойство как снижаться, так и расти. Самое емкое по деньгам для всех нас – отопление. Поэтому в прошлые годы было важно снизить тариф на отопление, а повышение тарифа, например, на водоснабжение и водоотведение, размер которых не столь значителен, на размере суммарной платы не отразится. Главное, чтобы общая сумма платы имела тенденцию к снижению. Только так каждый человек на себе сможет ощутить, что нагрузка по оплате коммунальных услуг стала меньше. Весь смысл поручений губернатора и работы нашей региональной службы заключается именно в этом.

Изменение размера суммарной платы за коммунальные услуги в 2020 году сформируется в диапазоне от 83,2 до 103,8 процента. То есть в ряде населенных пунктов сумма в квитанциях уменьшится до 16,8 процента, где-то останется на прежнем уровне, но в единичных случаях может увеличиться не более чем на 3,8 процента.

– Насколько дорого сегодня камчатцам обходится отопление?

– Как и при установлении тарифов на 2019 год, чтобы сгладить влияние на плату граждан за услуги по отоплению и горячему водоснабжению, которые занимают наибольший удельный вес в квитанции, региональная служба сохранила в 2020 году предельное значение тарифа на отопление на уровне 3 900 руб./Гкал (с НДС). И этот предел мы намерены в дальнейшем не просто удерживать, а будем стараться снижать.

– Благодаря чему это удается?

– Все началось с поручений губернатора о снижении и заморозке тарифов на электроэнергию, которые Владимир Иванович дал в 2015 году. Тогда мы зафиксировали на 2016 год тариф для населения на уровне 4,68 рубля за кВт⋅час для всей территории Камчатского края и удерживаем его значение до сих пор.

За простым, казалось бы, числовым значением 4,68 стоит колоссальная работа по взаимодействию с Федеральной антимонопольной службой. Каждый год приказом ФАС России устанавливаются предельные минимальный и максимальный уровни этих тарифов для населения. Ранее минимальный предел, установленный ФАС России, был выше, чем тот, который мы планировали зафиксировать для наших граждан. В предыдущие годы приходилось обосновывать необходимость установления тарифа на уровне 4,68 рубля за кВт⋅час, проходить длительные согласования. И в прошлом году при поддержке губернатора нам удалось добиться изначального принятия решения по установлению минимального тарифа на том уровне, который необходим Камчатке.

Далее началась работа и по сдерживанию тарифов на другие коммунальные услуги. В частности, по поэтапному снижению тарифа на отопление для населения. В 2017 году принятыми тарифными решениями региональной службы предельный уровень тарифа на 2018 год был снижен до 4 250 руб./Гкал, а в 2019 году – до нынешних 3 900 руб./Гкал.

Сейчас для большинства муниципальных образований нам удалось сохранить тариф на водоснабжение. И мы идем дальше. В свете изменений налогового законодательства услуга по обращению с твердыми коммунальными отходами освобождена от налога на добавленную стоимость, благодаря чему тариф с 1 января 2020 года удалось снизить на 16,7 процента. Эта ситуация не изменится и с 1 июля – за счет созданных и действующих в крае механизмов бюджетной поддержки тарифа.

– Насколько плата за отопление в 2020 году зависит от наличия общедомовых приборов учета тепловой энергии?

– Большинство жителей Камчатки проживает в домах, имеющих общедомовые приборы учета теплоэнергии. Они получают квитанции с суммой, рассчитанной не по нормативу, а по объему фактически потребленного тепла. Для семей, проживающих в таких домах, в 2020 году размер платы будет по-прежнему зависеть только от фактического объема потребленной услуги и установленного тарифа на отопление.

Приборами учета теплоэнергии не оснащены в основном малоэтажные дома старых деревянных застроек, где данные приборы установить технически невозможно. В Петропавловске-Камчатском, например, общедомовые приборы учета тепла не установлены чуть более чем в 10 процентах домов, среди которых, впрочем, есть и пятиэтажки. Сумма платы за тепло в «неоприборенных» домах рассчитывается по нормативу.

До настоящего времени население, проживающее в «неоприборенных» домах любой этажности, оплачивало отопление равными суммами все 12 месяцев. С 2020 года в крае в соответствии с требованиями действующего законодательства завершен переход к оплате отопления только во время отопительного сезона. Теперь и для жителей Петропавловска-Камчатского, Вилючинска, Елизовского района платежка за отопление будет выставляться только в отопительный период. И это большое подспорье семейному бюджету. Для семей, проживающих в Петропавловске-Камчатском, Вилючинске, Елизове, Усть-Камчатске, Корякском, Новоавачинском, Новолесновском, Пионерском, Раздольненском сельских поселениях Елизовского района, в домах, не оборудованных общедомовыми приборами учета, вне зависимости от изменения нормативов на отопление, ежемесячный платеж останется неизменным.

Все решения региональной службы, принятые во исполнение поручений губернатора Камчатского края, начиная с 2016 года к 2020 году в целом привели к снижению финансовой нагрузки по оплате коммунальных услуг для наших жителей. Все получилось.

– За счет каких средств поддерживаются тарифы на «коммуналку» для населения?

– Это исключительно средства бюджета Камчатки. Таково решение правительства Камчатского края по субсидированию межтарифной разницы для организаций отраслей жизнеобеспечения. Мы – отдаленная от материка территория. Себестоимость производства коммунальных услуг на Камчатке очень высока из-за значительных транспортных издержек на завоз топлива и всех необходимых материально-технических средств.

Себестоимость производства электроэнергии в крае в среднем составляет до 13,5 рубля за кВт⋅час при действующем тарифе для населения 4,68 рубля за кВт⋅час, себестоимость производства тепловой энергии – более 8 000 руб./Гкал при предельном тарифе 3 900 руб./Гкал. На отдельных территориях края, на севере, себестоимость отопления достигает более 20 тысяч рублей за гигакалорию.

При этом себестоимость подвержена влиянию инфляционных процессов, порой весьма резкому. Как, например, в 2018 году, когда производители нефтепродуктов значительно увеличили свои цены. Сразу и резко подскочила цена угля, мазута, дизтоплива, что почувствовала вся Россия и что не могло не отразиться на деятельности наших предприятий отраслей жизнеобеспечения.

Но на территории края тарифы мы сдержали. Сейчас наша служба проводит мониторинг тарифов на коммунальные услуги для населения по субъектам Дальневосточного федерального округа. Мы делаем это ежегодно и видим, что в большинстве регионов тарифы повышаются на уровень инфляции, а нам удается их не только сдерживать, но и снижать.

– Как регулируются тарифы для юридических лиц – предприятий и организаций Камчатского края, товаропроизводителей?

– Тарифы на коммунальные услуги для юрлиц соответствуют себестоимости. Но для них действуют отдельные меры поддержки, введенные правительством края. Например, для организаций пищевой и перерабатывающей промышленности, агропромышленного комплекса установлены сниженные тарифы на электроэнергию.

Кроме того, с 2017 года на территории ДФО действует механизм выравнивания энерготарифов до среднероссийского уровня. Мы утверждаем так называемый базовый тариф. Изначально на федеральном уровне устанавливается размер целевых взносов для субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа. И уже под эту сумму на территориях субъектов ДФО устанавливается размер базовых тарифов.

– Как в условиях сдерживания платы за коммунальные услуги для населения чувствуют себя производители коммунальных услуг с экономической точки зрения?

– Основной принцип тарифного регулирования – соблюсти баланс интересов производителей и потребителей коммунальных услуг. Экономика предприятий отраслей жизнеобеспечения должна работать эффективно, чтобы платить людям зарплату, чтобы своевременно закупать топливо и т. д. А население края должно получать коммунальные услуги по такой цене, которая соответствует и качеству этих услуг, и кошелькам камчатских семей. В этом и состоит главная задача региональной службы по тарифам и ценам.





Мария ВЛАДИМИРОВА





Размер платы за коммунальные услуги в Петропавловске-Камчатском, Вилючинске, Елизовском и Быстринском районах в первом полугодии 2020 года снизится от 0,4 до 8,9 процента.





В большинстве регионов Дальнего Востока тарифы повышаются, а на Камчатке удается их не только сдерживать, но и снижать.