Владимир ИЛЮХИН – о бюджетных местах в вузах

В своем ежегодном послании Президент России потребовал увеличить количество бюджетных мест в вузах. Что заставило сегодня власть принимать такие меры? Две веские причины. Во-первых, страна медленно, но верно выкарабкивается из демографической ямы, в которую свалилась в 1990-е годы. Дна по числу выпускников мы достигли в 2017 году (за 12 лет, начиная с 2005 года, их стало вполовину меньше). Начиная с 2018 года число ребят, оканчивающих школу, с каждым годом будет увеличиваться и, соответственно, имеющихся бюджетных мест будет не хватать, чтобы удовлетворить растущий спрос. Во-вторых, невозможно не заметить, что сегодня столичное образование превратилось из варианта в тренд. Учиться в провинции нынче немодно и невыгодно. Следствие – отток молодежи из регионов. А потому Президент уточнил: увеличивать бюджетные места необходимо именно в региональных вузах.

Камчатцы знают о сложившейся ситуации не понаслышке. Возможно, в каких-то российских городах и весях проблема прорисовалась пока пунктиром, у нас же – жирной красной линией. Для Камчатки это – давно не просто тенденция, а настоящая беда.

Накануне Всероссийского дня студентов губернатор Камчатского края пригласил к серьезному разговору ректоров высших учебных заведений. На встрече педагоги не только радовались президентскому решению об увеличении бюджетных мест, но обсуждали с главой региона и другие действенные меры, которые могут изменить решение молодежи покинуть родной полуостров.

– Я вспоминаю одно видеопослание с Камчатки, которое пришло на «Прямую линию с Президентом», – поделился губернатор Владимир Илюхин. – Там девочка на фоне нашего памятника «Здесь начинается Россия» говорила о том, что у нас замечательный край, но ей придется его покинуть, потому что она хочет получить качественное образование, а на Камчатке таких перспектив нет. Я думаю, что это несправедливый упрек в адрес системы высшего образования полуострова! У нас есть учебные заведения, и с богатой историей. И очень много замечательных специалистов с большой буквы было воспитано в стенах наших вузов. Сегодня у нас работают пять высших учебных заведений, которые выпускают специалистов по 50 направлениям. Но молодежь уезжает, это факт. На это мы не можем закрывать глаза. Несколько лет назад я встречался в центре образования «Эврика» с талантливыми учениками, победителями олимпиад. И задавал им вопрос о планах на жизнь после окончания школы. 12 из 14 ребят ответили, что они уедут учиться на материк. На вопрос «Почему?» один молодой человек мне ответил: «Потому что здесь серо как-то»… Я знаю, что нам предстоит в целом приложить немало усилий, чтобы жизнь в нашем регионе стала лучше. Однако нам стоит оценить ситуацию и понять, что какие-то меры мы можем адресно уже сегодня принять для молодежи, чтобы ей выгоднее было оставаться учиться здесь. Наших ребят надо закреплять на Камчатке!

Камчатка – на вершине «хит-парада» дорогих дипломов

– В советские годы к нам ехали и с материка учиться и работать, была система распределения, – рассказал ректор Камчатского технического университета Сергей Левков. – Сегодня притока свежих сил с материка нет, а своих уезжает слишком много! В наши камчатские вузы поступает не более 28 процентов выпускников. Остальные уезжают в Москву, Санкт-Петербург, Кострому, куда угодно! И по статистике обратно на Камчатку возвращается от силы 8–10 процентов уехавших.

Руководители вузов отметили, что, действительно, помимо извечного «там хорошо, где нас нет» на ситуацию с оттоком абитуриентов влияет вопрос стоимости платного образования. На сегодня Камчатка входит в тройку лидеров по дороговизне диплома о высшем образовании.

– По средней стоимости обучения на сегодня сложилась не очень радостная картина, – разъяснил Левков. – На первом месте стоит Саха (Якутия) – 269 тысяч рублей в год, на втором месте – Москва – 239 тысяч рублей, на третьем – Камчатка – 216 тысяч рублей. В среднем по России же эта цифра составляет 139 тысяч рублей. Поэтому многие молодые люди едут на запад страны, где обучение стоит гораздо дешевле. Мы бы рады сделать стоимость меньше, но вуз на это не имеет права. Бюджетная политика диктуется из центра – профильными министерствами и ведомствами. Все регламентируется бюджетом, в котором есть базовые составляющие и региональные коэффициенты. Наш региональный коэффициент и делает стоимость такой дорогой и неконкурентоспособной. В итоге получаются цифры, сопоставимые со столичными. Вот и складываются такие реалии, когда в Астрахани обучение специальности «Судовождение» стоит 130 тысяч рублей, а на Камчатке – 300 тысяч.

А ведь вспомните, раньше морским специальностям на полуостров ехали учиться ребята со всего Союза. Теперь же из-за дороговизны обучения иногородних сюда вряд ли заманишь… Так и наши местные будущие капитаны, не попав на бюджет, тоже предпочтут уехать туда, где диплом им будет стоить в разы дешевле.

– Поскольку вопрос ценообразования находится в ведении профильных министерств Правительства Российской Федерации, то для того, чтобы изменить что-то, мы должны обращаться именно туда. Доносить эту информацию необходимо, и мы со своей стороны это, безусловно, делать будем, – заверил губернатор. – К нашему порту приписаны 600 кораблей, хорошо бы, если бы со временем все 600 капитанов выросли из наших, камчатских, ребят.

Инженером – хорошо, но юристом лучше?

Увеличение числа бюджетных мест, конечно, не может не радовать. Однако и в стопроцентной действенности этой меры у некоторых руководителей вузов возникают сомнения.

– Я думаю, что большее число бюджетных мест по своим техническим специальностям мы просто не закроем, – поделился опасениями ректор КамчатГТУ Сергей Левков. – Ведь за последние годы сложилась тенденция у молодежи – выбирать экономические и юридические специальности. На них поступить легче. Для поступления на инженерные специальности ведь нужно сдавать ЕГЭ по профильной математике и физике. Эти сложности не все хотят преодолевать. В 2019 году выпустили 981 человека, из них 535 человек – это экономика, юриспруденция и государственное и муниципальное управление, а все наши инженерные специальности – 170 человек и около 150 человек – это педагоги. На сегодня свои бюджетные места по техническим специальностям мы закрыли за счет выпускников СПО (среднего профессионального образования), которые по окончании поступают на высшую ступень не по результатам ЕГЭ, а по нашему внутреннему экзамену. Что касается инженеров – они все в итоге находят работу, даже если не в море, то в энергетике, например, у нас таких спецов с руками и ногами заберут. А вот невостребованные юристы и экономисты потом страдают без работы. Надо как-то переломить это в сознании и нынешних школьников, и их родителей, и учителей, которые агитируют сдавать «легкие ЕГЭ», чтобы не портить школам статистику. Если есть потребность в технических специалистах, то надо ориентировать молодежь на соответствующее образование. Тогда увеличение бюджетных мест будет очень кстати.

– В учителя молодежь тоже сегодня не стремится, а бюджетные места до послания Президента нам только сокращали, – рассказала ректор Камчатского государственного университета имени Витуса Беринга Ирина Хохлова. – Прошлое министерство значительно урезало бюджетные места, а стоимость платного обучения заставило нас накрутить до московского уровня. Плюс ко всему, по «целевикам» на педагогических специальностях у нас картина тоже безрадостная (в этом году у нас учатся всего 2 (!) студента по целевому набору). Получается, нам не нужны учителя? Нужны, ведь в школах края нехватка педагогов. Были бы договоры, мы бы готовили учителей по всем направлениям.

Владимир Илюхин уточнил у Виктории Сивак, своего заместителя, курирующего в том числе вопросы образования, почему такие договоры не заключаются с муниципалитетами края.

– На сегодня главы муниципалитетов не готовы закладывать на это средства, – объяснила Виктория Ивановна.

– В таком случае нам не нужны такие главы, – высказался губернатор. – Я приезжаю в районы, мне постоянно жалуются, что не хватает учителей, а заключать договора они не готовы? Значит, мы найдем новых глав, которые понимают всю важность таких решений. На ближайшем же совете глав муниципалитетов мы обсудим этот вопрос.

Краевому общежитию – быть!

Одними бюджетными и целевыми местами ребят из отдаленных уголков края здесь не закрепить. Это отлично понимают и руководители вузов, и власть. Родителям не под силу будет платить за съемное жилье для своих стремящихся к высшему образованию детей.

– Так сложилось исторически, что у нас мало охвачены окраины, – рассуждала и. о. директора местного филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ Татьяна Воробьева. – Мы больше ориентируемся на поступающих из Петропавловска, Елизова и Вилючинска. Мы могли бы на бюджетные места привлечь ребят из районов, но нам нужны общежития.

Губернатор признался, что идеей строительства общежития он уже болеет давно:

– Я с вами согласен, краевое общежитие для студентов всех наших вузов нам очень необходимо. Оно позволит учиться в столице края и детям из отдаленных районов, и это облегчит жизнь студентам, которые сегодня ежедневно ездят сюда из Вилючинска. А также для молодых преподавателей в общежитии должны быть предусмотрены комнаты. И пора уже от обсуждения переходить к делу. Мы наметили в этом году найти землю под эти цели и начать работать над проектом. Это должно быть современное удобное здание. Ну и в ближайшее время мы должны с вами понять, на сколько мест оно должно быть: 100, 200, 300? С учетом того, как картина поменяется с увеличением бюджетных мест в ваших вузах. Я надеюсь, что строительство краевого студенческого общежития сослужит хорошую службу.

Совет при губернаторе

На встрече был также поднят вопрос о возможности камчатских студентов выезжать на различные мероприятия в центральные регионы страны.

– Раньше в приказе министерства была статья, согласно которой вузы могли тратить бюджетные средства на культурные и спортивные мероприятия, почему-то там было упущено слово «научные», – поделилась директор дальневосточного филиала Всероссийской академии внешней торговли Елена Дворцова. – Мы обращались с просьбой науку обязательно в эту статью добавить. Но в этом году не только научные мероприятия не добавили, эту статью вообще полностью из приказа изъяли. Из собственных средств в современных реалиях, вы же понимаете, мы не имеем возможности финансировать это. А ведь участие во всероссийских мероприятиях – это же тоже вопрос закрепления ребят на Камчатке. Если наши студенты выезжают на конкурсы, они без наград не возвращаются. То есть, они видят, что качество образования у нас конкурентоспособное. А еще они понимают, что, обучаясь на Камчатке, имеют такие же возможности – выезжать и участвовать во всем, что доступно центральным регионам. Этот вопрос надо совместными усилиями решать.

– Я думаю, что у нас очень много общих задач, которые необходимо решать в интересах учащейся молодежи, – подытожил Владимир Илюхин. – Нам следует создать совещательный орган по вопросам высшего образования, чтобы чаще встречаться и вести диалог напрямую. Уверен, что мы живем одной проблематикой и настроены на то, чтобы решать вопросы в интересах наших жителей. У нас есть подобные совещательные площадки в различных сферах, но по вопросам высшего образования – нет. Надо это исправить. Сейчас, когда есть достойные перспективы, озвученные Президентом в послании Федеральному Собранию, нам нужно сплотиться, помогать друг другу, чтобы ребятишки знали, что на полуострове у них есть достойное будущее, вне всякого сомнения.





Яна ЩЕГОЛИХИНА







Президент Путин: «Увеличить бюджетные места!»

В послании Федеральному собранию 15 января 2020 года Президент Владимир Путин потребовал ежегодно увеличивать количество бюджетных мест в вузах, приоритетом в этом отношении должны стать региональные вузы. По мнению главы государства, это решение позволит большему количеству студентов учиться в своем регионе и там же начинать карьеру.

– Нам важно сохранить равную и справедливую доступность бесплатного очного высшего образования. Я предлагаю ежегодно увеличивать количество бюджетных мест в вузах. В приоритетном порядке отдавать эти места именно в региональные вузы. Именно в те территории, где сегодня не хватает врачей, педагогов, инженеров, – отметил Президент России Владимир Путин.

В послании Президент упомянул не только об увеличении цифр приема, а также то, что бизнес и работодатели активно должны заняться развитием университетов в регионах.

Президент страны считает, что нужно давать студентам возможность после второго курса выбирать новые направления или программы обучения, включая смежные профессии.

– Рынок труда постоянно меняется, появляются новые профессии, и высшая школа должна быстро и гибко реагировать на эти вопросы. Это не так просто наладить, но нужно это сделать, – сказал Путин.

Свои – дороже!

Статистика по рынку труда постоянно выдает дефицит работников с высшим образованием (на сегодня эта потребность на полуострове составляет более 1 300 человек). А невостребованных специалистов все равно – пруд пруди! Проблема здесь не только в избытке юристов и экономистов. Зачастую работодателя мало интересует благополучие региона и судьба земляков, ему куда дешевле привезти себе работника с материка.

– Запрос нынешнего специалиста с дипломом о высшем образовании – зарплата от 60 тысяч рублей, а работодатель предлагает 40 тысяч рублей, – объясняет Ольга Леушина, заместитель руководителя краевого агентства по занятости и миграционной политике. – С материка везут тех, кто согласен за эти деньги работать.

– Всех не привезут, – уверен губернатор. – Но все равно, если ситуация так складывается, мы должны предусмотреть меры, которые нашу молодежь в этом бы защищали. Нам важно решить вопрос дальнейшего трудоустройства ребят, чтобы наши выпускники никуда не уезжали, создавали здесь семьи и жили на полуострове. Наша общая задача – сделать обучение на Камчатке привлекательным для молодежи и разработать мероприятия по закреплению молодых кадров на предприятиях региона.