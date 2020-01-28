Владимир ИЛЮХИН: Строить жилье, не теряя времени!

Как ускорить реализацию в крае программы льготной «дальневосточной» ипотеки? Губернатор края провел совещание с руководителями министерств и ведомств, задействованных в этой работе. Заслушав проблемы и варианты их решения, глава региона поручил сформировать жилищную программу, которая будет направлена на удовлетворение потребностей как потенциальных покупателей, так и застройщиков.

Руководитель Камчатского агентства ипотечного жилищного кредитования – аккредитованного партнера АО «Банк ДОМ.РФ» – Жанна Горбоконенко рассказала, что агентство занимается консультированием и информированием камчатцев, заинтересованных принять участие в программе.

«С начала реализации программы к нам за консультацией обратились более 200 камчатцев. Шесть заявок поданы, четыре из них уже одобрены, и сейчас эти заявители рассматривают варианты и выбирают подходящие квартиры», – сказала Жанна Горбоконенко.

Всего же, согласно информации портала «ДОМ.РФ», на Камчатке банками принята 41 заявка.

Также представитель КАИЖК отметила, что основной вопрос, который возникает у желающих взять льготную ипотеку, – ограничение по возрасту, поскольку члены семей в основном разновозрастные, а условия участия в программе предусматривают, что оба супруга должны быть не старше 35 лет. Также сдерживающим фактором является первоначальный взнос, поскольку на него нельзя направить средства материнского капитала.

Вместе с тем на Камчатке действует государственная программа поддержки молодых семей, предусматривающая выделение субсидии на приобретение жилья.

По информации заместителя министра ЖКХ и энергетики края Елены Косовой, молодые семьи, подходящие под условия этой краевой программы, могут использовать полученную субсидию в качестве первоначального взноса для участия в «дальневосточной» ипотеке.

«Нам категорически нельзя терять время. Ищите механизмы, при которых люди могут использовать уже действующие программы поддержки, в том числе субсидии за счет средств краевого бюджета, – сказал Владимир Илюхин. – И обращаюсь к муниципалитетам: жилищную проблему надо решать. Начинайте строиться. Не ждите, пока за краевые средства будут построены новые дома, а потом переданы муниципалитетам, а определяйте земельные участки, разрабатывайте проекты, закладывайте средства в местные бюджеты. Жилье и социальные объекты – это приоритет».

Губернатор добавил, что муниципальным властям необходимо активизировать работу со строительными организациями, подготовить площадки и инфраструктуру, чтобы компании могли приступить к строительству жилья по программе льготной ипотеки как можно быстрее.

В ближайшее время в краевом правительстве, администрациях Петропавловска-Камчатского и Елизовского района пройдут совещания с участием представителей строительных организаций, банков и заемщиков. По поручению губернатора эта работа будет проводиться на постоянной основе, координатором реализации программы «дальневосточной» ипотеки под 2 процента назначен председатель правительства края Роман Василевский.