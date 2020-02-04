Как уменьшится пенсия при переезде «на материк»

В связи с поступающими вопросами отделение ПФР по Камчатскому краю информирует земляков, что уменьшение размера страховой пенсии по старости в случае выезда пенсионера за пределы районов Крайнего Севера зависит от наличия определенных условий.

Если пенсионер на момент выезда имеет стаж работы в районах Крайнего Севера не менее 15 календарных лет и страховой стаж не менее 25 лет и 20 лет, соответственно мужчины и женщины, пенсия уменьшится на 568,62 руб.

При отсутствии у пенсионера перечисленных условий размер трудовой пенсии по старости уменьшится на 3 411,75 рубля.

Страховая пенсия по старости рассчитывается по формуле: СП = ИПК × СИПК + ФВ, где СП – страховая пенсия, ИПК – это сумма всех пенсионных коэффициентов, начисленных на дату назначения гражданину страховой пенсии, СИПК – стоимость пенсионного коэффициента на дату назначения страховой пенсии (при назначении пенсии с 1 января 2020 года – 93 руб., ежегодно индексируется государством), ФВ – фиксированная выплата (на 1 января 2020 года – 5 686,25 руб., ежегодно индексируется государством).

Таким образом, расчет страховой пенсии в 2020 году осуществляется по формуле: СП = ИПК × 93,00 + 5 686,25.

Для граждан, проживающих в районах Крайнего Севера, фиксированная выплата к страховой пенсии по старости увеличивается на районный коэффициент, применяемый в районе Крайнего Севера, 1 на весь период проживания в северном районе (в Камчатском крае 1,6): СП = ИПК × 93,00 + 5 686,25 × 1,6. СП = ИПК × 93,00 + 9 098.

При переезде пенсионера на новое место жительства из районов Крайнего Севера размер фиксированной выплаты пересчитывается в сторону уменьшения в связи со снятием районного коэффициента 2 и размер страховой пенсии по старости уменьшится на 3 411,75 рубля.

В случае если пенсионер на момент выезда имеет стаж работы в районах Крайнего Севера не менее 15 календарных лет и страховой стаж не менее 25 лет и 20 лет, соответственно мужчины и женщины, к фиксированной выплате сохраняется повышение на 50 процентов (аналогично районному коэффициенту 1,5): СП = ИПК × 93,00 + 5 686,25 × 1,5. СП = ИПК × 93,00 + 8 529,38.

Таким образом, пенсия уменьшится на 568,62 руб., согласно пунктам 9 и 10 статьи 17 № 400-ФЗ «О страховых пенсиях» от 28.12.2013 г.





Пресс-служба ОПФР