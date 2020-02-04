Власть и бизнес: прямой диалог – каждую среду

На Камчатке встречи предпринимателей и руководителей исполнительных органов госвласти станут регулярными и будут проходить еженедельно.

Первая такая встреча уже состоялась: ее провела Оксана Герасимова, руководитель агентства инвестиций и предпринимательства края. Она проконсультировала представителей бизнеса по мерам поддержки предпринимательства, а также обсудила проблемные вопросы, которые возникают у них в процессе деятельности.

«Такие встречи у нас теперь проходят еженедельно по средам. В основном представители бизнес-сообщества приходят с вопросами оказания помощи в ведении бизнеса, решении земельных правоотношений, но немало и тех, кто интересуется мерами государственной поддержки. Отдельные предприниматели представляют свои бизнес-проекты, которые хотели бы реализовать на территории края», – прокомментировала руководитель агентства.

Оксана Герасимова добавила, что на встречах предприниматели могут задавать вопросы, связанные с полномочиями и деятельностью исполнительных органов государственной власти, специфическими требованиями законодательства, особенностями получения различных статусов, лицензий, разрешений, доступом к имуществу и прочим ресурсам для бизнеса.

Проведение встреч инициировано агентством инвестиций и предпринимательства края.

Диалог организован в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Мероприятия национального проекта направлены на всестороннюю поддержку бизнеса.

Такие встречи будут проходить каждую среду с 16.00 до 18.00 в центре «Мой бизнес» по адресу: г. Петропавловск-Камчатский, пр. Карла Маркса, дом 23, офис 106 (бизнес-центр «Атом», 1 этаж). Представители бизнеса могут записаться на еженедельные встречи по телефону 20-68-00.

Следующие встречи пройдут:

– 5 февраля – с председателем правительства – первым вице-губернатором Камчатского края Романом Василевским;

– 12 февраля – с министром экономического развития Камчатского края Дмитрием Коростелевым.