Единый тариф на вывоз ТБО: несправедливость будет устранена

Владимир ИЛЮХИН принял решение установить для всех жителей Камчатки единый тариф на вывоз твердых бытовых отходов.

Плата за эту коммунальную услугу для елизовчан, жителей Вилючинска и Быстринского района будет снижена минимум в полтора раза – за счет выравнивания тарифа и компенсации части затрат за счет краевого бюджета. Свое решение губернатор края озвучил в ходе выездного совещания на ГУП «Спецтранс» – регионального оператора по обращению с ТБО.

Сейчас тариф в Петропавловске-Камчатском составляет 384 рубля за кубический метр, а в Елизове – 539 рублей. Таким образом, с 1 января 2020 года средняя стоимость услуги в ПКГО составит 194 рубля, в Елизове – 272 рубля (из расчета средней площади квартиры 46 кв. метров). Как пояснил руководитель агентства по обращению с отходами края Андрей Кудрин, такая разница обусловлена себестоимостью тарифа в разных населенных пунктах.

Губернатор назвал такой подход несправедливым и отметил, что оптимальным решением в интересах камчатцев станет установление единого тарифа на территории всего края.

«Принципиальное решение по субсидированию разницы в тарифах принято. Нужно устранить несправедливость в интересах наших жителей. Средства на это мы найдем. Да, это нагрузка на бюджет, но если этого не сделать, бремя платежей ляжет на камчатцев. Выравнивание тарифа позволит людям избежать дополнительных расходов на эту услугу», – сказал Владимир Илюхин.

По словам руководителя региональной службы по тарифам и ценам Ирины Лагуткиной, на решение документальных вопросов потребуется порядка трех недель. Объем средств, который будет выделен из краевого бюджета, составит порядка 43 миллионов рублей.

Напомним, в рамках регионального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами на территории Камчатского края» нацпроекта «Экология» в 2019 году были приобретены три современные спецмашины. Сейчас мусоровозы проходят техническое обслуживание, после чего будут направлены для работы в районы края. Еще две единицы спецтехники региональный оператор получит в феврале этого года. В 2020 году «Спецтранс» продолжит обновление автопарка и контейнеров. Субсидия на эти цели из краевого бюджета составляет 15,5 миллиона рублей.