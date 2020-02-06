Камчатским писателям предлагают побороться за премию в размере 500 тысяч рублей

К участию в Общероссийской литературной премии «Дальний Восток» имени Владимира Арсеньева приглашаются русскоязычные российские и зарубежные авторы, пишущие художественную, документальную и историко-биографическую прозу о Дальнем Востоке. Традиционно номинаций три: «Длинная проза», «Короткая проза», «Проза для детей».



«Благодаря книгам человек развивается, получает новые сведения о мире и обществе, природе и науке. Это не только знание фактов, это еще и передача жизненного опыта, связь между поколениями. Книги могут побудить человека изменить свою жизнь, поехать туда, где ты еще не был. Они делают то, что кажется далеким гораздо ближе. Вклад писателей в то, что узнают люди про Дальний Восток, и то, как меняется жизнь самих дальневосточников, мне кажется очень важным», – отметил Юрий Трутнев.

По мнению писателя Василия Авченко, победившего в 2019 году в специальной номинации «За вклад в развитие современной культуры Дальнего Востока», необходимо открывать новых авторов, о которых или никто не знает, или не знает широкий российский читатель, московский читатель.

Подать заявку можно в период с 1 февраля по 30 июня на официальном сайте премияарсеньева.рф.

Трех победителей премии, каждый из которых получит по 500 тысяч рублей, назовут в декабре 2020 года в рамках «Дней Дальнего Востока в Москве».

Напомним, в 2019 году конкурсный отбор прошли 193 произведения из 17 регионов Российской Федерации и одного зарубежного государства, 79 из них были приняты к рассмотрению, 30 – отобраны в лонг-лист. В шорт-лист вошли 9 произведений. Дальневосточный материал получил воплощение в самых разных жанрах: исторический и научно-фантастический роман, женская сентиментальная и мужская остросюжетная проза, социальная драма, приключения, сказки. Количество и уровень представленных работ свидетельствовали не только об интересе литературного сообщества к тематике Дальнего Востока, но и о существенном вкладе дальневосточной литературы в российскую культуру.

Справка:

Цель премии, учрежденной по инициативе заместителя Председателя Правительства РФ – полномочного представителя Президента страны в ДФО Юрия Трутнева, – популяризация творчества современных авторов, пишущих о Дальнем Востоке, поиск новых тем и героев, создание современного образа Дальнего Востока в общем культурном пространстве России и мира.