«Ганди молчал по субботам»: ожидаем премьеры в декабре

Камчатский театр драмы и комедии стал обладателем гранта программы развития театрального искусства на Дальнем Востоке. Благодаря полученным средствам режиссер Роман КАГАНОВИЧ поставит в театре спектакль «Ганди молчал по субботам». Премьера – в декабре 2020 года, сообщили в пресс-центре министерства культуры края.

Грантовую поддержку в этом году также получили приморский театр, театры в Комсомольске-на-Амуре, Хабаровске и Уссурийске.

Современная пьеса «Ганди молчал по субботам» драматурга Анастасии Букреевой – лауреат конкурсов «Кульминация», «Любимовка», «Первая читка» и других. Более десяти постановок этой пьесы идут по стране, в том числе в Москве, в Сибири и Центральной России. На Камчатке к творчеству одного из лучших молодых российских драматургов еще не обращались.

Главными особенностями пьесы являются нетривиальный сюжет, тонкий психологизм и пронзительность повествования о непростой подростковой поре. Вступление главного героя во взрослую жизнь совпадает с драматическими событиями в его семье. Пьеса адресована подросткам и их родителям, рассчитана на семейную аудиторию.

Напомним, что с идеей проведения двухгодичной программы развития театрального искусства на Дальнем Востоке в 2018 году выступил народный артист России Евгений Миронов. Проект был поддержан Президентом страны и запущен на Дальнем Востоке: первый проходил в 2019 году, второй пройдет – с января по декабрь 2020 года.

Программа включает поддержку постановок спектаклей молодых режиссеров России; оживление контактов между творческими коллективами региона, проведение показов лучших спектаклей и международного театрального фестиваля-форума, фестивалей исполнительских искусств в столицах регионов ДФО.





Пресс-центр министерства культуры Камчатского края