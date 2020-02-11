Камчатка встала на лыжи

Почти 2,5 тысячи камчатцев вышли на старт «Лыжни России – 2020». Соревнования прошли 8 февраля на биатлонном комплексе имени Виталия Фатьянова в Петропавловске-Камчатском.

К месту проведения соревнований жителей края привозили бесплатные автобусы, которые курсировали из разных районов краевого центра. Для камчатцев, прибывших на биатлонный комплекс раньше остальных, были организованы развлекательные конкурсы и подвижные игры.

Старт гонке дал министр спорта края Константин Хмелевский. «Традиционно Камчатка первой в России открывает этот замечательный праздник, который объединяет спортсменов-профессионалов, любителей, людей разных возрастов, семьи, трудовые коллективы – всех любителей лыжных гонок. Этот заезд дает возможность почувствовать себя частью грандиозного спортивного события. Желаю всем отличного настроения, хорошего скольжения и отличных результатов!» – сказал Константин Хмелевский.

Победителем в гонке на 10 километров среди мужчин стал Константин Игнатьев, среди женщин – Мария Мирошниченко. 5-километровую дистанцию быстрее всех из девушек преодолела Елизавета Еремеева, среди юношей – Александр Капустин. Лидерами километровой «детской» гонки признаны Семен Правдошин и Елизавета Мизинина.

Самым опытным участником среди женщин признана Антонина Карпова (1936 г. р.), среди мужчин – Владимир Ширяев (1936 г. р.). В номинации «Самая спортивная семья» победу одержали Гариповы (6 человек). Самым спортивным трудовым коллективом признаны сотрудники Камчатского краевого суда. СОШ № 17 победила в номинации «Самая спортивная образовательная организация». Среди девочек самым юным участником стала Елизавета Орехова, среди мальчиков – Алексей Шевчук.

Спортсмены, занявшие призовые места, были награждены медалями, дипломами, кубками Минспорта России, денежными сертификатами министерства спорта Камчатского края и вкусными подарками. Кроме того, каждому участнику еще на старте вручили фирменные шапки с логотипом «Лыжня России – 2020».