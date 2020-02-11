Владимир ИЛЮХИН: Городские общежития приведём в порядок

Губернатор края Владимир ИЛЮХИН ведет сегодня постоянный прямой диалог с камчатцами – встречается в ходе приемов граждан и выездных совещаний по проблемным адресам, общается в прямом эфире нескольких радиостанций и кабельного телеканала, а также в интернете.

Земляки обращаются к главе региона с проблемами разного масштаба, но всегда – насущными. Нередко бывает и так, что частные вопросы людей губернатор оценивает как системные проблемы города или всего края и принимает системные решения, в интересах максимального числа камчатцев.

Так, губернатор встретился с жильцами дома № 7а на Космическом проезде, председателем домкома дома № 6 на ул. Пограничной, а также жительницей поселка Вулканного Елизовского района. По итогам разговора Владимир Илюхин отметил, что частные проблемы обратившихся к нему жителей как раз и требуют общего решения.

Так, члены домового комитета по Космическому проезду, 7а неоднократно обращались по вопросам взимания платы за жилищно-коммунальные услуги, проведения текущего и капитального ремонта.

«Люди ставят резонные вопросы о возможности передвижки средств в рамках фонда капитального ремонта на более ранние сроки, чтобы выполнить хоть какие-то виды работ, в том числе в части электрики, инженерных сетей. Муниципалитет должен найти решение этой проблемы, потому что из-за такого отношения жилой фонд фактически приходит в ненадлежащее состояние, – рассказал Владимир Илюхин. – Я сегодня дал поручение, чтобы по общежитиям формировали отдельную программу, и те общежития, где есть муниципальная собственность, начинали приводить в порядок. Речь идет не только о сетях, но и о благоустройстве, фасадах, о других составляющих. Важно обобщить проблематику очень многих людей, живущих и в Петропавловске-Камчатском, и в Елизове, потому что схожих проблем очень много».

После 15 февраля городскими властями и отраслевыми министерствами будут определены предложения по решению проблем общежитий и включены в соответствующую программу.

Что касается обращения Жанны Анатольевны Удовой, председателя домового комитета по ул. Пограничной, 6, губернатор заверил, что благоустройство придомовой территории и ремонт ливневой канализации должны быть выполнены.

«Жанна Анатольевна – одна из лучших управдомов в Петропавловске-Камчатском, неравнодушный человек, болеющий за свое дело. Мы договорились, что, когда сойдет снег, я соберу всех ответственных за это коллег, мы обязательно к этому дому приедем и найдем решения, чтобы помочь жильцам и дома № 6 на Пограничной, и соседних домов в части благоустройства», – сказал губернатор.