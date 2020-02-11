 
 
В Петропавловске-Камчатском 23:15, 11 Февраля, вторник
ночью -8°C
днем -3°C
ветер 7,5 м/с
Завтра 12 Февраля
-9 ... -1°C
ветер 4,7 м/с

На празднике открытия «Берингии-2020» выступит группа «Burito»

Концерт начнется после церемонии награждения победителей гонки-пролога и «Дюлина», рассказали в оргкомитете гонки.

«Группа «Burito» в 2015 году ворвалась в эфир российских радиостанций и музыкальных телеканалов, уверенно заняв лидирующие позиции. Солист и идейный вдохновитель коллектива Игорь Бурнышев ранее работал в группе «Банд'Эрос». Концерт завершится грандиозным салютом», – сообщили представители оргкомитета.

В день открытия «Берингии» гостей праздника ждет насыщенная программа. В 13 часов начнут работу торговые ряды, игровые площадки, а также музей гонки. В 14 часов стартует гонка-пролог, по завершении которой состоится торжественная церемония открытия «Берингии-2020».

Напомним, праздничные мероприятия, приуроченные к открытию 29-й камчатской традиционной гонки на собачьих упряжках «Берингия», стартуют 20 февраля с открытия детской гонки «Дюлин». 22 февраля на биатлонном комплексе имени В. Фатьянова пройдут торжественное открытие и гонка-пролог. Затем начнется церемония награждения победителей гонки «Дюлин» и гонки-пролога.

29 февраля в селе Мильково пройдет праздничная программа, посвященная старту 29 камчатской традиционной гонки на собачьих упряжках «Берингия». 1 марта каюры выходят на старт большой гонки. Им предстоит преодолеть 1 050 км до села Тиличики Олюторского района.

берингия
86

Комментарии

Нет комментариев. Ваш будет первым!
Переместите вправо
Загрузка...
Регион События Подробности Власть Коммуналка Земляки Ситуация Детский мир Культура Память Карта сайта
Материалы, опубликованные на сайте, не рекомендуются к просмотру лицам в возрасте до 16 лет без присутствия взрослых