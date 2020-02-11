На празднике открытия «Берингии-2020» выступит группа «Burito»

Концерт начнется после церемонии награждения победителей гонки-пролога и «Дюлина», рассказали в оргкомитете гонки.

«Группа «Burito» в 2015 году ворвалась в эфир российских радиостанций и музыкальных телеканалов, уверенно заняв лидирующие позиции. Солист и идейный вдохновитель коллектива Игорь Бурнышев ранее работал в группе «Банд'Эрос». Концерт завершится грандиозным салютом», – сообщили представители оргкомитета.

В день открытия «Берингии» гостей праздника ждет насыщенная программа. В 13 часов начнут работу торговые ряды, игровые площадки, а также музей гонки. В 14 часов стартует гонка-пролог, по завершении которой состоится торжественная церемония открытия «Берингии-2020».

Напомним, праздничные мероприятия, приуроченные к открытию 29-й камчатской традиционной гонки на собачьих упряжках «Берингия», стартуют 20 февраля с открытия детской гонки «Дюлин». 22 февраля на биатлонном комплексе имени В. Фатьянова пройдут торжественное открытие и гонка-пролог. Затем начнется церемония награждения победителей гонки «Дюлин» и гонки-пролога.

29 февраля в селе Мильково пройдет праздничная программа, посвященная старту 29 камчатской традиционной гонки на собачьих упряжках «Берингия». 1 марта каюры выходят на старт большой гонки. Им предстоит преодолеть 1 050 км до села Тиличики Олюторского района.