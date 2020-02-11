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Ключи от счастья

Ключи от счастья

Первый в Камчатском крае ипотечный кредит по программе госсубсидирования покупки жилья на Дальнем Востоке выдан: счастливчиками стали супруги Сергей и Кира ПУЯНДАЕВЫ и их маленькие сыновья Мирослав 3 лет и Леонид, которому скоро исполнится 2 года.

Сегодня семья поглощена приятными хлопотами, связанными с переездом и новосельем, которые предстоят примерно через неделю. До сей поры они вчетвером, а с ними и два упитанных кота проживали в поселке Нагорном в однокомнатной квартире.

Сергей – педагог, школьный учитель физкультуры, а также тренер по футболу и хоккею. Занимается с детьми, успевает успешно играть и сам. Его жена Кира третий год пребывает в декретном отпуске, растит непоседливых малышей, которые явно нуждаются в более обширной домашней территории.

Долгожданное знаковое событие

Дату 10 февраля 2020 года эта семья запомнит, наверное, на всю жизнь. Ипотечная сделка в операционном офисе ВТБ прошла в торжественной, но очень теплой и дружелюбной обстановке. Дети счастливых супругов не стеснялись присутствия высоких гостей, губернатор края Владимир Илюхин и управляющий ВТБ в Камчатском крае Галина Зубарь позаботились о том, чтобы мальчишек угостили конфетами, принесли фломастеры и раскраски.

Переедет семья Пуяндаевых в трехкомнатную квартиру в поселке Пионерском. Дом – не новострой, тем не менее новый, с квартирами удобной планировки. В минуте ходьбы – детский сад, что для мамы – особенно большая удача.

Но почему именно 14 километр, поселок Пионерский? «Изначально мы рассматривали квартиры в Петропавловске в районе 9 км, неподалеку от места работы мужа, – говорит Кира. – Но везде категорически не устраивала планировка. На 14 км мы оказались, поехав туда кататься на лыжах. И неожиданно поняли, что хотим жить именно здесь, где красота природы и свежий воздух. В тот же день начали изучать объявления, выбрали именно эту квартиру и сразу занялись организационными вопросами. Решили, что если квартира действительно наша, то она нас дождется. Так и случилось».

Министерство образования Камчатского края предоставило супругам субсидию на первоначальный взнос в размере 30 процентов от стоимости жилья. «Это очень хорошая сумма, благодаря которой осуществилась наша мечта», – говорит глава семейства Сергей.

Срок ипотеки, выбранный супругами, – 10 лет, ежемесячный платеж составит 27 тысяч рублей.

Возможно, при оформлении ипотеки семье пришлось столкнуться с некими сложностями? «Нет, все оказалось гораздо проще и быстрее, чем мы даже могли ожидать. Поскольку супруг уже обслуживался в банке, справки о доходах собирать не пришлось. Паспорт, свидетельство о заключении брака – все это также в базе данных банка. Потребовалось принести справку о полученной субсидии. На все про все ушло чуть более двух недель, и то ожидание немного удлинили пурги».

Есть ли у супругов еще мечты? Конечно, и их несколько. Первое, что они сделают, заехав в новую квартиру, – заведут большую собаку. Хотелось бы машину – новую и тоже большую. Но самая главная мечта – о третьем ребенке, о дочери.

Долгие годы о долгожданном и выгодном приобретении молодой семье будет напоминать торжественно врученное свидетельство о том, что они стали первыми в регионе участниками государственной программы «Дальневосточная ипотека в Камчатском крае», а также четыре символических ключа от счастья – по количеству членов семьи. Нет сомнений в том, что эти артефакты окажутся на самом видном месте в новом уютном жилье.

«Это, действительно, долгожданное событие, – прокомментировал счастливое приобретение семьи Пуяндаевых губернатор края Владимир Илюхин. – Сегодня у нас более тысячи обращений от камчатцев, заинтересованных в получении дальневосточной ипотеки. Кредитными организациями принято около 100 заявок, из которых более половины уже одобрено. Очевидно, что спрос растет, и необходимо активнее работать со строителями, чтобы насытить этот рынок комфортным и приемлемым по цене жильем. Вместе с руководителями строительных организаций мы уже определили несколько площадок в краевом центре и Елизове, которые будут застроены в ближайшее время», – заверил глава региона.

«Мы сумели быстро подключиться к новой программе, понимая всю важность ее реализации для граждан. Она стала по-настоящему комфортной и выгодной для семей, которые планируют покупку жилья на Дальнем Востоке. Кроме того, в ее рамках предоставляются особые условия для приобретения недвижимости на селе: можно купить дом или квартиру на вторичном рынке у физического или юридического лица. Поэтому программа будет способствовать закреплению населения в сельской местности и придаст новый импульс в развитии этих территорий», – отметила управляющий ВТБ в Камчатском крае Галина Зубарь.

Спрос высокий, будем ждать предложений!

Не исключено, что льготная ипотека действительно оживит ряд камчатских территорий. С этим утверждением согласен и Роман Базилевский – представитель продавца квартиры, руководитель агентства недвижимости: «Поселок Пионерский всегда являлся не самой востребованной территорией для приобретения жилья. Но сейчас, с началом действия программы льготной ипотеки, квартиры здесь стали пользоваться повышенным спросом. Объекты стали ликвидными, покупатели испытывают положительные эмоции».

А каковы прогнозы профессионального риелтора относительно изменения цен на недвижимость в связи с новой ипотечной программой? «Небольшой рост цен возможен, но многое будет зависеть от активности застройщиков, от их взаимодействия с властями. Если жилье будет строиться, рынок сбалансируется. Ведь спрос уже появился, а значит – будем ждать предложений», – говорит руководитель агентства недвижимости.

Справятся ли сотрудники Росреестра с ожидаемым наплывом клиентов, решивших воспользоваться ипотекой под 2 процента? «Безусловно, справимся, – заверил руководитель Росреестра по Камчатскому краю Евгений Маслов. – Для этого мы и работаем оперативно, отвечая запросам камчатцев. Льготная ипотека для дальневосточников – замечательная программа, с большой и светлой перспективой. Улучшив свои жилищные условия, люди могут спокойно планировать свою дальнейшую жизнь, развиваться и растить счастливых детей».

Всего участие в программе «Дальневосточная ипотека» на территории Камчатского края принимают 11 кредитных организаций. В течение ближайшей недели камчатские банки планируют выдать еще 5 жилищных кредитов в рамках ДВ-ипотеки, в том числе 1 квартира на улице Ломоносова в краевом центре, и 4 на приобретение жилья на вторичном рынке в п. Нагорном, Светлом и Мильково.


Сергей СЕМЕНОВ

ипотека
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