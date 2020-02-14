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Камчатский детский писатель Кирилл Алейников планирует побороться за премию имени В.К. Арсеньева

Камчатский детский писатель Кирилл Алейников планирует побороться за премию имени В.К. Арсеньева

Накануне жюри девятой региональной премии в области развития общественных связей «Серебряный Лучник» – Дальний Восток, проходившей во Владивостоке, признало фестиваль «Литература Тихоокеанской России» лучшим проектом макрорегиона, присудив ему гран-при и предоставив право года представлять Дальний Восток на федеральном этапе конкурса, который пройдет 21 февраля в Москве.

Идея Общероссийской литературной премии «Дальний Восток» имени В.К. Арсеньева, которая уже стала заметным событием в культурной жизни страны, и сегодня открыла второй сезон приема заявок, родилась именно на фестивале «Литература Тихоокеанской России», сказал административный директор и соучредитель фестиваля «Литература Тихоокеанской России» Виктор Суханов.

«Художественная литература и кинематограф всегда играли существенную роль в создании образа Дальнего Востока. Формирование культурного контекста жизни человека происходило параллельно с развитием региона, его промышленного потенциала и социальной инфраструктуры. Фестиваль «Литература Тихоокеанской России» продолжает и развивает эту традицию, стимулируя интеллектуальную общественность к творческому осмыслению происходящего. Столь высокая оценка экспертов, данная проекту, с одной стороны, показывает, что мы на верном пути, с другой – стимулирует не снижать планку и двигаться дальше», – отметил Виктор Суханов.

Изначально фестиваль номинировался как лучший проект в области развития и продвижения территорий. Однако жюри приняло решение выдвинуть его на соискание национальной премии, и теперь он поборется за звание лучшего проекта 2019 года в области развития общественных связей РФ.

«Фестиваль уже стал культурно-историческим феноменом, дающим свои плоды, и один из них – литературная премия им. В. К. Арсеньева, второй сезон которой только что начался. Сегодня о Дальнем Востоке пишут не только сами дальневосточники, но и сибиряки, москвичи, питерцы, пишет вся Россия и не только. Значит, это волнует, это радует, это интересует всех», – убежден исполнительный директор и соучредитель фестиваля, куратор премии им. В.К.Арсеньева Вячеслав Коновалов.

Свои книги собирается отправить на конкурс в этом году и камчатский детский писатель Кирилл Алейников. Он убежден, что сегодня особенно важно и нужно писать о своей малой родине, продвигать место, в котором живешь, знакомить широкого читателя с самобытной культурой Дальнего Востока.

Справка:

Литературная премия «Дальний Восток» им. В. К. Арсеньева учреждена в начале 2019 года по инициативе заместителя Председателя Правительства РФ – полномочного представителя Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева. Ее цель — популяризация творчества современных авторов, пишущих о Дальнем Востоке. Место жительства автора значения не имеет, главное – писать на русском языке.

Фестиваль «Литература Тихоокеанской России» впервые прошел во Владивостоке в 2018 году. Площадками мероприятия являются музеи, библиотеки, театры, книжные магазины, другие учреждения культуры. Традиционно он собирает литераторов, деятелей театра, художников, издателей и многих других творческих людей. В его афишу входят спектакли, творческие встречи, конкурсы, мастер-классы, концерты и лекции. В рамках фестиваля состоялась презентация общероссийской литературной премии «Дальний Восток». Она носит имя Владимира Арсеньева.
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