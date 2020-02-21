Владимир Путин поддержал поправки в Конституцию в части защиты информационных данных граждан России

Поправку в статью 71, главы третьей Конституции предложила внести предприниматель, сооснователь компании «Лаборатория Касперского» Наталья Касперская.

«Мы предлагаем внести в вопросы, находящиеся в ведении России, норму о том, что в ведении федерального центра находится не только оборона, границы, недра и так далее, но и информационные технологии и оборот данных. Потому что оборот данных и защита данных граждан – это, как мне кажется, дело государственное, и оно должно находиться в ведении государства», – сказала Наталья Касперская.

Она добавила, что в будущем это позволит формировать актуальную нормативно-правовую базу для других законов и обеспечить единый подход к правам и свободам граждан на всей территории страны.

Президент России выразил свое согласие с этой темой. Напомним, Владимир Путин также поддержал внесение поправок в части семьи, волонтерства и запрета на отчуждение территорий.