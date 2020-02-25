Оценили по достоинству

18 февраля в краевой научной библиотеке в рамках проекта «Театральные встречи» состоялась художественная читка пьесы режиссера Валентина ЗВЕРОВЩИКОВА «ЧК или Пушкин в Финляндии».

Голосами этого творческого вечера стали актеры Камчатского театра драмы и комедии: заслуженные артисты РФ Андрей Лепеев, Алексей Высторопец, Татьяна Артемьева, артисты Вадим Бондаренко, Михаил Белозеров и Светлана Дударева, а также заведующая музыкальной частью театра Елена Высторопец и непосредственно сам автор пьесы, режиссер Валентин Зверовщиков.

Пьеса основана на реальных событиях, описанных в повести Каверина «Засада», и отсылает нас к истории, произошедшей в квартире Юрия Тынянова. Действие пьесы происходит в феврале 1921 года в Петрограде в квартире Глебовых (прототип – Тынянов).

Сотрудники ЧК устраивают засаду в квартире литератора Глебова. Ожидают появления литератора и бывшего эсера Шумского, снимающего у них угол. И всех, кто приходит к Глебовым в гости, задерживают на неопределенное время. Дюжина людей с разными политическими взглядами и ценностями оказываются в замкнутом пространстве. Способны ли они понять друг друга? Есть ли хоть что-то общее между мрачным чекистом в кожаной куртке, разухабистым пианистом и тихим писателем в восточной шапочке?

В своей характерной манере, вызывая у зрителя то смех, то горечь, Валентин Зверовщиков раскрывает сложные взаимоотношения людей в смутное время, когда одна из важнейших прежде опор страны – интеллигенция, – кажется, перестает быть нужной. Талантливо исполненная актерами читка погрузила зрителя в художественный мир пьесы и заставила сопереживать происходящему: зал живо реагировал на реплики актеров и не стеснялся аплодировать особенно удачным монологам. Более 100 человек сумели оценить новое произведение режиссера по достоинству.

Камчатская краевая научная библиотека им. С.П. Крашенинникова благодарит всех участников творческого вечера за достойное продолжение проекта «Театральные встречи» в 2020 году и приглашает всех на грядущие мероприятия проекта!