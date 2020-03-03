Выставка-ярмарка «Подарки весны» приглашает!

В преддверии Международного женского дня в Камчатском выставочно-инвестиционном центре в Петропавловске-Камчатском пройдет выставка-ярмарка «Подарки весны».

Она будет работать 6 и 7 марта. Гостей мероприятия ждут подарки ручной работы, украшения, корейская косметика, книги, аксессуары для здоровья, кондитерские изделия, живые цветы и вкусные подарочные наборы. В дни выставки свои услуги представят салоны красоты и визажисты.

«В течение двух дней для девушек пройдут мастер-классы от школы шитья и дизайна «Фабрика», студии керамики «Лепилка», магазина «Доски» и мастерской вкусных подарков «ПодарокКам». Для детей подготовлена отдельная программа с мастер-классами от клуба «Осьминожка» и студии «Фантазия». Еще одна зона посвящена женскому саморазвитию и творчеству. Здесь пройдут встречи с психологами и трансформационные игры», – рассказали представители «КВЦ Инвест».

7 марта в 13.00 на площадке выставки пройдет праздничный концерт «Подарок маме» при участии ансамбля «Конфетти» и творческого коллектива «Витамин». Кроме того, весь день на главной сцене пройдут семинары по психологии, организации пространства и писательским практикам.

Для удобства посетителей до выставочного центра на Северо-Востоке будет ходить бесплатный автобус от ТЦ «Планета». Выставка-ярмарка будет работать с 10 до 18 часов. Телефон для справок: 8 (415-2) 42-51-25.