О котиках, волонтёрах и живодёрах

В минувшую пятницу состоялось долгожданное заседание общественного совета при агентстве по ветеринарии Камчатского края. Собравшиеся – представители зоозащитной общественной организации «Доброе сердце», администраций Елизова и Петропавловска-Камчатского, а также предприниматели, отвечающие за отлов, обсуждали особо назревшие проблемы.

Присутствовать на заседании общественного совета руководителю приюта для кошек «Оберег» Марине Кононенко помешала необходимость выхаживать больных животных. Ее работа напоминает фронтовой медсанбат: лечить ослабленных голодом и болезнями, а порой реанимировать отравленных транквилизаторами усатых и полосатых приходится регулярно. Об этих и других неудобных вопросах, которые зоозащитники ставят перед муниципальным казенным учреждением «Служба благоустройства Петропавловска-Камчатского» (как заказчиком по контрактам работ и по отлову, и по содержанию безнадзорных животных) газета «Камчатский край» писала в прошлом номере. Информационный повод был печальным: очередной факт нечеловеческой жестокости со стороны работника ИП Беляк (организации, осуществляющей отлов), когда 5-месячный котенок в приют был доставлен полумертвым. Марина его выходила и обратилась в полицию с заявлением по факту жестокого обращения с животными (ст. 245 УК РФ).

С реакцией тигра

Служба благоустройства отреагировала оперативно: уже в четверг, 28 февраля, в приют из МКУ пришла проверка. Прошерстили документацию, которая оказалась в целом в порядке, хотя и не без изъянов. И зачем-то измерили клетки для доставляемых ловцами кошек. Выяснилось, что они должны являть собой равносторонний куб, каждая сторона – по одному метру. Но вот незадача: длина по одному из параметров оказалась на 3 или 4 сантиметра меньше. Откуда заданные величины? Оказалось, они указаны в контракте. Но вот какими нормативами руководствовались составители контракта – неизвестно, ведь ГОСТов на клетки для котов не существует. А клетки эти, согласно заводской маркировке, предназначены для довольно крупных собак.

Теперь заказчик вправе применить к общественной организации зоозащитников «Доброе сердце», под эгидой которой действует приют и с которой заключен контракт, увесистый штраф. Если, конечно, не одумается и не учтет, сколько собственных денег, вне условий контракта, вкладывают зоозащитники в «контрактных» кошек, которым нужно на порядок больше и корма, и медикаментов.

Напомним, противодействовать жестоким методам работы ловцов зоозащитникам сложно. Нечеткие рамки закона недобросовестным работникам отлова развязывают руки. В прошлом номере газеты в статье «Ловля или живодерство?» речь шла, в частности, об этих проблемах. И не могло не порадовать известие о том, что на следующий день после выхода газеты, в четверг, в администрации Петропавловска-Камчатского было назначено экстренное заседание с участием зоозащитников, отлова и службы благоустройства. К сожалению, автора статьи на мероприятие пригласить забыли либо не сочли нужным, но все равно появилась надежда на то, что наиболее острые вопросы собравшиеся общими усилиями решат.

Не видели видео?

В частности, от применения жестокости горе-ловцов могла бы остановить обязанность вести видеофиксацию процесса отлова, которую предусматривает ст. 18 ФЗ «Об ответственном обращении с животными» (индивидуальные предприниматели и юридические лица, осуществляющие отлов животных без владельцев, обязаны вести видеозапись процесса отлова животных…). По словам зоозащитников, на совещании в мэрии так и не удалось окончательно установить, ведется ли видеосъемка, т. к. показания сторон были противоречивыми. Отлов утверждал, что ведется, заказчик не проявлял никакой определенности. Поставил в тупик официальный ответ службы благоустройства, поступивший в тот же день на ранее поданный запрос представителей «Доброго сердца».

«По вопросу отсутствия условия в Контракте (с ИП Беляк. – Ред.) проведения видеозаписи в процессе отлова, предусмотренной подпунктом 5 части 2 статьи 18 Федерального закона от 27 декабря 2018 г. № 498-ФЗ «Об ответственном обращении с животными…», сообщаю, что Статья 18 вступила в силу с 1 января 2020 г. после подписания Контракта». Тем не менее условиями контракта все же предусмотрена обязательная фотофиксация животного в месте отлова, а также направление фотоизображений заказчику.

А в пятницу на заседании общественного совета при агентстве по ветеринарии и. о. начальника МКУ «Служба благоустройства» Евгений Селезнев неожиданно заверил, что все видеозаписи есть и с ними можно ознакомиться после подачи официального запроса.

Если это правда, такие запросы представители «Доброго сердца» непременно сделают, дабы воочию и в деталях увидеть и оценить методы работы ловцов.

Следующая обоснованная претензия зоозащитников – отсутствие опознавательных знаков на автомобилях и спецодежде ИП Беляк, которые сами не имеют ни удостоверений, ни бейджей. В опасности – и животные, и зоозащитники. От граждан то и дело поступают сигналы о том, что кошек и собак неизвестные люди помещают в машины и увозят в неизвестном направлении. Что это – рабочие будни законных ловцов, развлечения живодеров или кто-то повез животных на кухню чебуречной?

Зоозащитникам трудиться в таких условиях тоже не безопасно. В помещении приюта «Оберег» Марина находится, как правило, одна. Кошек сюда зачастую привозят среди ночи. Ловцы – оснащенные обездвиживающим препаратом мужчины, порой проявляющие агрессию. Называть свои имена и фамилии они отказываются, служба благоустройства их данные также не предоставляет.

Присутствовавший на заседании общественного совета руководитель управления транспорта и дорожного хозяйства г. Елизово (заказчик отлова безнадзорных животных) заверил, что во избежание неоднозначных ситуаций на территории района ловцы снабжены бейджами и удостоверениями. Более того, видеофиксация отлова там ведется. Проблемы есть и на этой территории, но там вопросов у зоозащитников возникает гораздо меньше.

Иная картина в Петропавловске. Из официального ответа службы благоустройства следует, что за ней как за заказчиком нет обязанности «предоставления данных лиц, находящихся в составе специализированной бригады по отлову безнадзорных животных. За количественный и качественный состав специализированной бригады по отлову безнадзорных (бесхозяйных) животных отвечает исполнитель контракта (ИП Беляк. – Ред.)».

А «по вопросу наличия подтверждающих документов у лиц, предоставляющих отловленных безнадзорных животных, сообщаю, что контрактом не предусмотрено наличия у данных лиц удостоверений или бейджа, где указана фамилия и инициалы представителей выездной бригады».

Впрочем, служба благоустройства отметила, что такое условие может быть внесено при разработке аукционной документации для следующего контракта.

Может быть, потраченное на бюрократические формулировки время имело смысл направить на решение проблемы по существу? Например, вразумить отлов изготовить недорогие удостоверения, на принтере распечатать бейджики… Все-таки с действующим контрактом всем предстоит жить до конца ноября.

Приют – не бездушный конвейер

Следующая проблема, обозначенная на заседании общественного совета, как и предыдущие, запросто могла и не возникнуть при условии желания ее не допустить. Дело в том, что систематически в приют «Оберег» доставляются совсем маленькие котята либо кошки, нуждающиеся в лечении. Но их, наравне со взрослыми и здоровыми, приют в соответствии с условиями контракта со службой заказчика обязан вылечить, стерилизовать и выпустить в среду обитания (либо передать в семьи) в течение 20 дней. Следовать таким срокам нереально: двухнедельных котят нельзя стерилизовать, а больные животные погибнут. Но заказчику эти переживания не видятся существенными. И даже ветеринарные заключения о том, что ту или иную кошку выпускать в 20-дневный срок нельзя, в расчет не берутся. Порядка 14 боксов в приюте «Оберег» сегодня заняты именно такими животными, нуждающимися в особом уходе. Просьба общественной организации «Доброе сердце» упорядочить доставку кошек, учесть необходимость проведения санитарных дней, учитывать дни стерилизации оказалась без внимания. «В процессе оказания услуг Вы обязаны обеспечить круглосуточный прием отловленных безнадзорных животных в пункте содержания. В соответствии с условиями технического задания контракта исполнитель должен обеспечить готовность к содержанию 50 (пятидесяти) бесхозяйных (безнадзорных) животных одновременно», – ответил заказчик. Соответственно, все иное будет считаться ненадлежащим исполнением условий, предусмотренных контрактом.

Зоозащитники не устают повторять: действующая практика отлова безнадзорных животных себя изжила. И заявляют о готовности самостоятельно заниматься отловом, в дальнейшем пристраивая кошек и собак в добрые руки либо выпуская в среду обитания. Эти функции, по их убеждению, необходимо объединить в рамках одного контракта. Опыт отлова у волонтеров имеется, летом 2019 года на три месяца с ними был заключен соответствующий контракт, животные приезжали в приют живыми и вполне здоровыми.

Заказчик полагает, что объединение в одном контракте функций отлова и содержания разрушает конкурентную среду. Но кто с кем конкурирует, если речь идет об актуальном общественном интересе? Да и рабочих рук в этом случае понадобится не меньше, чем сегодня. А вместе с тем появится больше гарантии, что руки эти будут добрыми и ответственными, а не жестокими и равнодушными, а значит, и средства бюджета будут потрачены более эффективно.

Но пока волонтеров в Петропавловске даже не допускают к участию в отлове. А в Елизове препятствий для совместной работы нет: зоозащитники время от времени присоединяются к ловцам, ведь это возможность помочь, подсказать, да и проконтролировать, чтобы не допустить беды, почем зря стреляя по беззащитным созданиям сильнодействующим транквилизатором.

В ходе отлова важно соблюсти немало нюансов, чтобы эта работа приносила реальные полезные результаты. В частности, ветеринарные врачи и зоозащитники категорически против кастрации самцов, подлежащих выпуску в окружающую среду. Стерилизовать, по их профессиональному убеждению, необходимо маточное поголовье, и тогда коты не будут представлять опасности с точки зрения роста популяции. Но при этом сами сохранят жизнеспособность, в то время как кастрация лишает их шансов на жизнь в условиях улицы. А стерилизованная кошка в этих же условиях увереннее проживет отпущенные ей дни, т. к. избежит ряда заболеваний, включая онкологические. Но поскольку в федеральном законе эти нюансы не учтены, им не уделяется внимания и при заключении муниципальных контрактов. В приют ловцы везут всех подряд: котов и кошек, взрослых и новорожденных, уличных и вполне домашних.

Время определиться

На встрече общественного совета руководитель краевого агентства по ветеринарии Марина Ништа призвала не искать виновных, а найти ответ на вопрос «что делать». И заверила, что ряд проблем можно решить уже сегодня, без излишней бюрократии. В частности, оградить кошек от жестокого обращения при отлове. Это можно сделать, если приют будет взаимодействовать только с двумя ловцами из ИП Беляк, которые умеют гуманно обращаться с животными, без применения обездвиживающих препаратов. Этих работников они знают по именам.

Между тем руководитель приюта «Оберег» Марина Кононенко сообщила, что с момента выхода статьи в газете «Камчатский край» наступило непривычное затишье: кошек в приют не доставляют. О причинах происходящего можно только догадываться. Возможно, заявки от граждан на отлов иссякли. А быть может, заказчики и ловцы взяли тайм-аут для того, чтобы спокойно и конструктивно подумать о методах дальнейшей работы во благо и животных, и людей.





Мария ШУПЕНИК







Уважаемые жители Петропавловска, Елизова, Вилючинска! Если из ваших домов, дворов в январе, феврале внезапно пропали кошки, приют «Оберег» просит обращаться по номеру 8-900-440-36-40.

Забирать животных не обязательно. Нам необходимо лишь установить реальные места их прежнего обитания, т. к. выпускать кошек на чужие территории равносильно убийству.

Если в ваших подвалах нет кошек, но они нужны для защиты от крыс, вы также можете обратиться к нам. И к вам прибудет антикрысиный десант в необходимом составе, укомплектованный стерилизованными кошками и суровыми котами.

Участь безнадзорных собак в Петропавловске-Камчатском более тяжкая, чем у их усатых собратьев. Схема «отлов – стерилизация – выпуск» стала законной с 1 января 2019 года, когда вступил в силу федеральный закон «Об ответственном обращении с животными». Муниципальный пункт временного содержания в п. Чапаевка на 80 собак открылся в октябре 2017 года, когда выпуск животных в среду обитания не являлся легитимным. Кого волонтеры смогли пристроить, те давно живут в семьях. Но к сегодняшнему дню пункт заполнен практически до отказа. Собаки там прижились и адаптировались, и эту территорию не покинут, выпускать их нецелесообразно. А новых заселять некуда. Отлов сегодня производится, но в минимальных масштабах в соответствии с количеством свободных вольеров, которых на сегодня не более четырех. Стерилизовали и пристроили либо отпустили пойманных – привезли следующих. Поэтому остро стоит вопрос о дополнительных вольерах и об оборудовании будок для постоянных четвероногих поселенцев. Когда они появятся и появятся ли вообще –точного ответа никто не дает, поскольку приобретение этих нехитрых и недорогих предметов завязано на бюджете.

А полноценного приюта для собак в городе не было и нет. Не будь волонтеров, надоевших муниципалитету «неудобными» вопросами и просьбами, – и с кошками в Петропавловске сложилась бы аналогичная ситуация.