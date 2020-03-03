Накормим обязательно!

Президент России подписал закон о предоставлении бесплатного горячего питания ученикам начальной школы. Документ опубликован 1 марта на официальном интернет-портале правовой информации. Закон вступит в силу через 60 дней после опубликования.

Напомним, во время послания к Федеральному собранию в середине января Президент Владимир Путин предложил сделать горячее питание бесплатным для всех учеников с первого по четвертый класс. По словам главы государства, это необходимо, так как семьи с разным уровнем дохода должны чувствовать себя в равных условиях.

Губернатор Камчатского края Владимир Илюхин сообщил о подготовке к переходу на бесплатное горячее питание для младших школьников. И заверил, что задача, поставленная Президентом России, будет выполнена.

«Сегодня в крае 15,5 тысячи учеников в начальной школе, из них 86 процентов обеспечены горячим питанием. Примерно половина питается бесплатно, за остальных платят родители. 7 школ не имеют пока такой возможности, часть из них нуждается в модернизации пищеблоков и столовых. Эту работу мы планируем завершить до начала нового учебного года. В федеральном бюджете для края средства уже зарезервированы – это порядка 265 миллионов рублей», – рассказал Владимир Илюхин.

Введение бесплатного горячего питания для школьников 1–4 классов в России будет поэтапным: начиная с 1 сентября 2020 года и вплоть до 1 сентября 2023 года.

На территории Камчатского края действует 121 общеобразовательная организация, из них в 114 реализуются программы начального общего образования. Из них 107 имеют техническую и инфраструктурную готовность школьных пищеблоков для введения горячего питания с 1 сентября 2020 года. С 1 сентября 2021 года в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями к этому будут готовы остальные 7 школ края.