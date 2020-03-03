Коронавирус отменяет отпуска

1 марта стало известно об отмене проведения международной туристической выставки «ITB Berlin-2020». Это самое главное и престижное мероприятие в сфере туризма, к которому серьезно готовились и камчатские туроператоры. Именно на этой выставке в Берлине уже не первый раз активно представлялись камчатские туристические продукты, популяризируя красоты нашего полуострова и расширяя въездной туристический поток. В этом году, впервые за последние 54 года, выставка отменена по причине быстрого распространения так называемого китайского коронавируса COVID-19.

Кто приедет в гости к нам?

Как нам сообщили в Ассоциации туриндустрии Камчатки (АТИК), сегодня трудно говорить о том, как именно пройдет на полуострове туристический сезон – 2020. К примеру, китайские туристы в основном приезжают к нам летом. К сожалению, уже сейчас понятно, что, скорее всего, этих туристов Камчатка в этом году не увидит. Конечно, они не составляют абсолютное большинство в турпотоке. Для сравнения – в том же Таиланде китайцы формируют до 70 процентов всех приезжающих на отдых. А гостиничный комплекс Приморского края уже сейчас начал испытывать финансовые трудности из-за отсутствия китайских постояльцев. Но и камчатская туриндустрия готовится к потере прибыли. Ведь именно китайцы, по словам работников туркомпаний, во время путешествий тратят больше всего денег, оставляя их на территории Камчатки и давая возможность заработать людям из самых разных отраслей – от производства сувенирной продукции доорганизации питания и сопровождения туров. В прошлом году, по информации камчатского агентства по туризму и внешним связям, на Камчатке побывали 3 793 китайских туриста.

Вполне возможно, что не дождемся мы в этом году и туристов из Республики Корея. В прошлом году их было 1 747 человек. Из-за вспышки коронавируса и в этой стране с первого марта Россия прекратила авиасообщение с Южной Кореей. Пока запрет на полеты будет действовать в течение месяца, но откроется ли авиасообщение в апреле, неизвестно.

Пальма первенства по числу приехавших на полуостров остается за Америкой. В прошлом году это были 5 364 туриста. Граждане США в основном посещают Камчатку во время круизных программ, которые, по словам представителя АТИК, тоже под угрозой отмены. По крайней мере, уже точно известно, что первый запланированный на июнь заход круизного лайнера в Петропавловск не состоится: компания-судовладелец отменила круиз опять же из-за распространения в мире коронавирусной инфекции.

Переориентировать полностью работу туристических компаний Камчатки на обслуживание внутреннего турпотока – граждан России – вряд ли возможно. Хотя в прошлом году россиян, включая жителей Камчатского края, которые воспользовались услугами туристических компаний полуострова, было более 205 тысяч человек. Но все-таки камчатский турпродукт для жителей России остается довольно дорогим из-за высокой стоимости дороги на Камчатку. Поэтому ждать большого наплыва россиян не приходится и в этом туристическом сезоне.

«Туристический комплекс готов принимать туристов, – сказала нам руководитель АТИК Ирина Седова. – Однако не все в этом случае зависит от нас. Все мы понимаем, что в этом году туркомпаниям, работающим на въезд, придется нелегко. Все они сейчас следят за ситуацией с вирусом и надеются, что она разрешится положительно».

Выезд тоже под вопросом

Что касается выездов жителей Камчатки на отдых за пределы Российской Федерации, они тоже не все смогут состояться в этом году. Несмотря на то, что основные направления, которыми пользуются камчатцы, – Таиланд, Вьетнам, Филиппины и Бали – остаются открытыми, многим отпускникам уже сегодня приходится срочно менять маршруты, которыми они планировали добираться до мест отдыха. Привычный для многих перелет до Таиланда через корейский Сеул стал недоступен из-за закрытого с Кореей авиасообщения. Через Гонконг пути тоже отрезаны. Поэтому лететь приходится либо через Новосибирск или Хабаровск в Бангкок либо через Москву в Бангкок и на Пхукет. Все это существенно влияет на длительность перелета и его стоимость, но других выходов для тех, кто уже купил путевки и летит регулярными авиарейсами, просто нет.

В связи с этим, по словам турагентов, ожидается увеличение спроса на чартерные перелеты, минующие пересадки в аэропортах потенциально опасных в плане коронавируса и уже закрытых стран.

Вообще, туроператоры призывают камчатцев не поддаваться панике и трезво оценить ситуацию в тех странах, куда они планировали поехать на отдых в этом году. Пока официально закрытыми остаются лишь Китай и Корея. Во всех остальных случаях меры предосторожности носят рекомендательный характер. Окончательное решение – лететь или нет – принимает сам турист.

«Мы сейчас не регистрируем какого-то массового аннулирования бронирований, – говорят туроператоры, – есть так называемый отложенный спрос. Камчатцы, которые планировали в марте – мае поехать, например, в Европу (Италия, Испания и т. д.), сейчас перебронируют свои поездки на более поздний срок. Продажи путевок на итальянском направлении пока рекомендовано приостановить. Конечно, это не добавляет нам, операторам, прибыли (если не сказать хуже), но мы прекрасно понимаем, что другого выхода у людей просто нет».

Вместе с тем, по словам представителей компаний, ситуация на курортах любимых камчатцами Таиланда и Вьетнама остается спокойной. Везде принимающими сторонами принимаются меры профилактики: люди ходят в масках, постоянно проводится температурный контроль в местах массового скопления людей и мероприятия по дезинфекции. Туроператоры ежедневно получают отчеты об эпидемиологической обстановке на курортах и находятся на связи с туристами, выехавшими с Камчатки.

Естественно, сейчас не продаются путевки в Китай и Южную Корею. Кроме того, есть случаи полного аннулирования запланированных ранее круизных программ из-за большой опасности распространения вируса на бортах круизных лайнеров. Во всех этих случаях туристам возвращается полная стоимость путевок и авиаперелетов. «Безусловно, все эти обстоятельства сильно бьют по бюджетам туристических компаний, – признаются туроператоры, – но, когда на кону стоят жизнь и здоровье туристов, торг просто неуместен».

Для тех, кому невтерпеж

Надо сказать, что не все граждане однозначно реагируют сейчас даже на запрет выезда в Китай. Среди тех, кто намерен приехать в самую опасную на сегодняшний день в плане вирусной обстановки страну, есть и россияне. По бизнесу, личным мотивам и просто ради экстрима люди едут в Китай обходными путями через границы других стран. Как нам рассказали россияне, проживающие сейчас в Китае, для таких экстремалов сейчас в Поднебесной действуют строгие правила прибытия: каждый прибывший в обязательном порядке помещается на 14-дневный карантин, в течение которого он обязуется не выходить из квартиры или номера отеля даже за продуктами. Продукты доставляются таким гражданам волонтерами. Кроме того, находящийся на карантине по каналам связи обязан ежедневно сообщать о своем самочувствии (температура, наличие кашля и т. д.). Для китайских граждан, скрывающих симптомы болезни, предусмотрена уголовная ответственность.





Светлана СОЛОВЬЕВА