Более 70 камчатцев повысили грамотность в вопросах ЖКХ

На Камчатке завершают работу курсы «Как работать с управляющей компанией», организованные региональным отделением Общероссийского народного фронта совместно с министерством ЖКХ и энергетики региона. С программой курсов ознакомились более 70 человек, к числу выпускников в ближайшее время примкнут еще 23 человека – председатели советов и собственникимногоквартирных домов.

«Наша программа рассчитана на то, чтобы слушатели получили знания и обучились практическим приемам по организации взаимодействия с управляющей компанией, по содержанию общего имущества дома. Мы рассказываем, как выходить из критических ситуаций, возникающих в доме, как участвовать в различных целевых программах. Сейчас, когда реализуются национальные проекты, в том числе и в системе ЖКХ, это особенно актуально и востребовано», – рассказала организатор курсов, эксперт регионального отделения ОНФ в Камчатском крае Ольга Иванова.

По ее словам, работа построена так, чтобы занятия приносили большую практическую пользу. Нередко, разбирая ту или иную тему, слушатели приводят в пример ситуации, возникшие в домах их проживания, и в итоге получают тщательный разбор и алгоритм необходимых действий.

«Благодаря обратной связи я вижу, как курсанты осмысливают полученные знания, как применяют их на практике. Вместе мы проводим работу над ошибками, чтобы избежать их повторения в будущем», – пояснила эксперт.

Юрий Степанов, идя на курсы ОНФ, хотел узнать, что нового в последнее время появилось в жилищном законодательстве. Ранее он посещал подобные занятия, но с тех пор ситуация сильно изменилась.

«За пять лет приняты дополнения к существующим законам, появилась программа «Формирование комфортной городской среды», которой раньше не было, и много других вещей. Жизнь не стоит на месте. Знания надо обновлять», – сказал посетитель курсов. Степанов пожелал пройти обучение по управлению МКД каждому собственнику хотя бы для того, чтобы контролировать работу управляющих компаний: «В этой системе много случайных людей, которые не умеют управлять. Отсюда и проблемы. А жильцы, к сожалению, не проявляют активности в управлении своим жильем, их мало заботит что-то, кроме своей квартиры», – отметил он.

Но не все собственники таковы. Своим примером это показала еще одна участница курсов Валерия Курбатова. Она регулярно оплачивает счета, и однажды ей стало интересно, за что взимается плата, от кого и в какой степени зависит порядок в доме, в подъезде и во дворе.

«Я получила знания и теперь могу потребовать от управляющей компании выполнения условий договора и таким образом улучшить качество жизни в своем доме. Я могу формулировать грамотные предложения и тем самым помогать работе совета дома. Сегодня все в наших руках», – подытожила она.

Традиционно завершает программу курсов круглый стол с участием представителей ведомств, задействованных в системе ЖКХ. На этом связь выпускников с их наставником Ольгой Ивановой не прекращается – она оказывает консультационную поддержку всем прошедшим курсы в группе WhatsApp. В середине марта к занятиям приступит уже следующий поток желающих повысить свою грамотность в вопросах ЖКХ.





Дина БУРМИНА