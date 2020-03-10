Статистика: Камчатка в цифрах

В минувшем 2019 году в Камчатском крае за счет всех источников финансирования построены 182 жилых дома общей площадью 44,7 тыс. кв. метров. Темпы строительства нового жилья в регионе по сравнению с предыдущим годом увеличились на 26 процентов. Средняя фактическая стоимость строительства 1 кв. метра жилья составила 93 894 рубля.

Из объектов социального назначения за счет нового строительства были введены: дом-интернат для престарелых и инвалидов на 100 мест, дошкольные образовательные организации на 170 мест, общеобразовательные школы на 990 ученических мест, торгово-развлекательные центры общей площадью 4 711 кв. метров, спортивные сооружения – 2 970 кв. метров.

Эти и другие показатели были озвучены на пресс-конференции с заместителями руководителя территориального управления Федеральной службы государственной статистики по Камчатскому краю Галиной ДВОРКОЙ и Сергеем СТЕФАНИШИНЫМ, которые рассказали о предварительных итогах социально-экономического развития Камчатского края за 2019 год.

Промышленное производство растет

Положительные тенденции отмечаются не только в строительстве. Рост отмечен в производстве одежды – на 39,3 процента, прочих готовых изделий – на 33,8 процента, бумаги и бумажных изделий – на 29 процентов, ремонте и монтаже машин и оборудования – на 7,9 процента, пищевых продуктов – на 6,8 процента.

Из пищевых продуктов в 2019 году относительно 2018 года увеличилось производство шоколада и кондитерских сахаристых изделий в 2 раза, свинины парной, остывшей или охлажденной в 1,9 раза, печени и молок рыбных мороженых – на 33,8 процента, консервов из ракообразных, моллюсков и прочих морепродуктов – на 24,2 процента, полуфабрикатов мясных, мясосодержащих, охлажденных – на 12,5 процента, рыбы и филе рыбного холодного копчения – на 10,6 процента, филе рыбного мороженного – на 9,4 процента, рыбы мороженой – на 6,5 процента, икры – на 5,5 процента, молока, кроме сырого, – на 4,7 процента.

Объем производства сельскохозяйственной продукции всех сельхозпроизводителей (сельскохозяйственные организации, крестьянские (фермерские) хозяйства, хозяйства населения), по предварительной оценке, в 2019 году сложился в сумме 9 992,2 млн рублей, что в сопоставимой оценке на 17,7 процента превысило уровень 2018 года.

На конец декабря 2019 года относительно аналогичной даты 2018 года в хозяйствах всех категорий, по расчетам, увеличилось поголовье птицы на 39 процентов, свиней – на 8,5 процента, овец и коз – на 0,5 процента, уменьшилось поголовье крупного рогатого скота – на 1,7 процента.

В 2019 году производство скота и птицы на убой (в живом весе) в хозяйствах всех категорий по сравнению с 2018 годом выросло на 29,6 процента, молока – на 5,8 процента; производство яиц снизилось на 6,4 процента.

Миграция и доходы

Ситуация с миграцией населения в крае не меняется начиная с 1995 года. Ежегодно уезжают больше, чем приезжают (сальдо миграции стабильно отрицательное, кроме 2017 года).

В 2019 году Камчатку покинули 15 779 человек, прибыли 14 190 человек. Прибывает все больше людей, но и отток не становится меньше (в 2018 году прибыли 14 837 человек, выбыли 15 529). Из регионов России на территорию края приехали 74 процента всех прибывших на полуостров граждан, из государств СНГ и других стран – 26 процентов.

Среднемесячная номинальная заработная плата, начисленная работникам организаций края, за 2019 год составила 79 146,9 рубля, что выше уровня 2018 года на 8,2 процента. При этом рост реальной заработной платы (скорректированной на индекс потребительских цен) в 2019 году составил 4,4 процента к 2018 году.

Если рассматривать заработную плату по сферам экономики, то лидерами являются сельское, лесное хозяйства, охота, рыболовство и рыбоводство. Заработная плата по этому виду деятельности превышает краевой уровень в 1,5 раза. По таким видам деятельности, как финансовая и страховая, добыча полезных ископаемых, обрабатывающие производства, превышает среднемесячную зарплату по краю на 46 процентов, 26,5 процента и 25,8 процента соответственно.

Значительно не дотягивает до среднекраевого размера заработная плата в организациях с деятельностью гостиниц и предприятий общественного питания, в торговле оптовой и розничной; в ремонте автотранспортных средств, где среднемесячная зарплата составляет лишь 49,5 процента и 56,6 процента от краевого уровня.

Среди регионов России по величине среднедушевых доходов в 2019 году Камчатский край занял 8 место. Первое место по России с самым высоким значением – Ямало-Ненецкий автономный округ (82 826 рублей), последнее – Республика Тыва (16 497 рублей).

Среди регионов ДВФО Камчатский край по уровню денежных доходов занял 4 место. Выше доходы, чем в крае, в 3 регионах: Чукотский автономный округ (81 834 рубля на душу населения), Магаданская область (64 809 рублей) и Сахалинская область (56 972 рубля).

Безработица и бедность

По данным выборочного обследования рабочей силы, общая численность безработных в 2019 году составила 6 844 человека. Безработных мужчин на 26,7 процента больше, чем женщин (3 825 против 3 018). За год общая численность безработных снизилась без малого на 22 процента.

Официально зарегистрированы в качестве безработных в государственных учреждениях службы занятости населения на конец 2019 года 2 523 человека (2 594 – в 2018 году).

Показатели бедности были утверждены только на 2018 год. Тогда численность населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума составила около 50 тыс. человек, или 15,8 процента от всего населения Камчатского края. В 2017 году количество малоимущих камчатцев составляло 16,8 процента.

В 2018 году среди регионов ДВФО Камчатский край по уровню бедности занимал 7 место. Уровень бедности выше, чем в крае, в 4 регионах: Республика Саха (Якутия) (18,6 процента), Республика Бурятия (19,1 процента), Забайкальский край (21,4 процента), Еврейская автономная область (23,7 процента).

Среди регионов ДВФО по величине прожиточного минимума в 2019 году Камчатский край занимал 10 место. Последнее место, с самой высокой величиной прожиточного минимума, занимает Чукотский автономный округ (78 812 рублей), первое место с самым низким значением – Республика Бурятия (10 320 рублей).

Бедность определяется уровнем заработной платы и других доходов каждого гражданина. Если у семьи нет средств на оплату минимального количества необходимых продуктов питания и оплату коммунальных услуг, значит семья считается малоимущей. Минимальный прожиточный минимум определяется потребительской корзиной. Это примерный расчет ассортимента продуктов и необходимых товаров, характеризующий минимальный уровень месячного потребления человека. Денежный эквивалент месячной потребительской корзины в крае в 2018 году составил 18 109,5 рубля на душу населения, в 2019 году он вырос на 5,3 процента и составил 19 070 рублей.

Инфляция и цены

В 2019 году в крае наблюдалось ослабление инфляционного процесса на потребительском рынке товаров и услуг.

По итогам за 2019 год цены на товары и услуги в регионе увеличились на 2,5 процента (за 2018 год – на 3,4 процента), в том числе на продовольственные товары – на 3,3 процента (за 2018 год – 6 процентов), непродовольственные товары – на 3,4 процента (за 2018 год – на 2,8 процента), платные услуги населению – на 0,7 процента (за 2018 год – на 1 процент).

В январе 2020 года в регионе зафиксирован незначительный рост потребительских цен – на 0,4 процента (продовольственные товары возросли за месяц на 0,3 процента, непродовольственные товары – на 0,4 процента, услуги – на 0,4 процента).

По итогам за 2019 год среди регионов ДФО по наименьшему уровню инфляции Камчатский край занял 1 место (102,5 процента); в январе 2020 года – 4 место (после Магаданской области (99,6 процента), Республики Саха (Якутия) (99,8 процента) и Чукотского автономного округа (100,1 процента)).

Среди всех регионов РФ по наименьшему уровню инфляции Камчатский край (за 2019 год) занял 19 место из 87.

В группе продовольственных товаров за 2019 год максимальное повышение цен было отмечено на крупу и бобовые: пшено увеличилось в цене в 1,6 раза, крупа гречневая-ядрица на 43 процента, крупы овсяная и перловая на 16 процентов, крупа манная на 12 процентов, овсяные хлопья «Геркулес» на 7 процентов.

Из рыбопродуктов за 2019 год существенно подорожало филе рыбное и рыба мороженая разделанная лососевых видов (на 16 процентов), консервы рыбные в томатном соусе – на 14 процентов. При этом подешевели в цене кальмары мороженые – на 6 процентов и филе сельди соленое – на 3 процента. Снизилась в цене рыба мороженая разделанная (кроме лососевых видов) на 2 процента.

Из мясопродуктов на 10 процентов увеличились цены на окорочка куриные, на 6 процентов – на баранину (кроме бескостного мяса) и мясо индейки, на 4 процента – на говядину и консервы мясные, на 3 процента – колбасные изделия и продукты из мяса и птицы. При этом снижение цен было отмечено на куры охлажденные и мороженые, свинину (на 6 процентов), печень (на 3 процента).

В январе 2020 года произошло повышение цен на консервы мясные для детского питания на 3 процента, колбасу сырокопченую и свинину (кроме бескостного мяса) – на 2 процента.

За 2019 год хлеб и хлебобулочные изделия подорожали на 5 процентов. С начала 2020 года зафиксирован рост цен на хлеб еще на 3 процента.

Среди молочной продукции значительно подорожали: молоко сгущенное с сахаром (на 12 процентов), молоко питьевое (на 8 процентов), йогурт (на 7 процентов), сметана (на 5 процентов), творог (на 4 процента).

Алкогольные напитки за год возросли в цене на 4 процента, из них шампанское – на 12 процентов, пиво – на 8 процентов, коньяк – на 6 процентов.

Также изменения цен были зафиксированы на топливо: бензин автомобильный марки АИ-98 за 2019 год поднялся в цене на 2 процента, марки АИ-92 – почти на 4 процента, АИ-95 – на 3 процента, дизельное топливо – на 5 процентов. В январе 2020 года повышение цен на 1 процент коснулось как дизельного топлива, так и всех видов автомобильного бензина.





Сергей СЕМЕНОВ