Камчатка запросила медицинские маски

Губернатор края обратился к руководству Министерства промышленности и торговли РФ с просьбой оказать содействие в поставке в Камчатский край медицинских масок.

Владимир Илюхин провел заседание регионального штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Камчатском крае.

«Потребность аптечных организаций края в медицинских масках направлена в Минпромторг России. Губернатор края обратился к руководству Министерства промышленности и торговли РФ с просьбой оказать содействие в поставке аптечным организациям края медицинских масок от оптовиков и заводов-изготовителей. На сегодняшний день для нужд населения заказано порядка 500 тысяч медицинских масок. Минпромторг пообещал оказать содействие», – сообщил заместитель председателя правительства края Владимир Пригорнев.

Он добавил, что в медицинских организациях, расположенных на территории края, медицинские маски имеются в достаточном количестве.