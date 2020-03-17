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Мильковские спортсмены выиграли зимние сельские игры

Мильковские спортсмены выиграли зимние сельские игры

Зимние сельские спортивные игры – региональный этап всероссийских соревнований – прошли в Милькове 13–14 марта.

За победу боролись спортсмены из Елизовского, Мильковского, Усть-Камчатского, Быстринского и Тигильского муниципальных районов Камчатки, рассказали в краевом министерстве спорта.

«В программу соревнований вошли лыжные гонки, полиатлон, стрельба, шахматы, гиревой спорт, силовая гимнастика и состязания механизаторов. Участники показали хорошую подготовку и волю к победе. Соревнования в лыжной эстафете проходили в пургу, однако все спортсмены проявили силу характера и боролись до конца», – рассказали представители минспорта.

В общекомандном зачете победу одержала команда Мильковского района. На втором месте – елизовские спортсмены, на третьем – участники команды Тигильского района. Победители в личном зачете получили призы от министерства спорта Камчатского края (бытовую технику), а механизаторы были награждены сертификатами от министерства сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности региона на сумму от 10 до 30 тысяч рублей.

По итогам игр будет сформирована сборная команда Камчатки, которая выступит в финале Всероссийских зимних сельских спортивных игр.

сельские игры
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