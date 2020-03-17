Счастья в новом доме!

Новый девятиэтажный дом-красавец в Елизове на улице Виталия Кручины принимает первых новоселов. В благоустроенные квартиры переезжают горожане из сейсмодефицитных домов. Также служебное жилье здесь получили 9 елизовских педагогов.

В торжественной церемонии вручения ключей жителям новостройки приняли участие губернатор края Владимир Илюхин, председатель Законодательного Собрания края Валерий Раенко, председатель правительства края Роман Василевский, руководители Елизовского района и города Елизова и другие.

Строительство 9-этажного жилого дома на 99 квартир было начато в августе 2018 года в рамках государственной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Камчатского края на 2014–2024 годы». Это первый многоквартирный дом за последние два года, который примет переселенцев из домов, имеющих дефицит сейсмостойкости.

Как рассказал глава администрации Елизова Дмитрий Щипицын, на территории города было больше 25 домов, не подлежащих сейсмоусилению, и они планомерно расселяются. Первые дома расселили в 2012 году в этот же микрорайон, затем были построены два дома на улице Свердлова, теперь – дом на 99 квартир на ул. В. Кручины. Расселению подлежат еще 15 домов. Освободившиеся площадки власти будут готовить под жилищное строительство, в том числе под дальневосточную ипотеку.

«Почти сто камчатских семей получают ключи от новых квартир. В крае работают программы, которые позволяют строить от самого северного села Аянка до Елизова, Вилючинска, Петропавловска. Безусловно, в принятии таких решений с нами всегда солидарен депутатский корпус. И я уверен, что на сегодняшний день на Камчатке по-другому и быть не может, потому что у всех есть понимание главной цели – благополучие наших земляков. Я хочу поблагодарить руководство Елизовского района за активную позицию в этом вопросе, за работу, которую они делают. Также хочу сказать слова огромной благодарности нашим строителям. Они научились строить качественное и комфортное жилье. Хотелось бы, конечно, чтобы оно было немного дешевле, но мы понимаем, с какими трудностями они сталкиваются во время строительства. Я хочу поздравить елизовчан с этим событием, пожелать добра и счастья в этом доме. Пусть здесь звучит детский смех и обязательно пахнет пирогами», – сказал Владимир Илюхин.

Примечательно, что новый дом на ул. Виталия Кручины построен с использованием передовых технологий, придомовая территория благоустроена: есть детская и хозяйственная площадки, парковка, транспортные и пешеходные пути, пандусы для маломобильных групп населения. Из 99 квартир – 11 однокомнатных, 71 двухкомнатная и 17 трехкомнатных квартир. Особенность дома в том, что здесь установлена горизонтальная разводка инженерных сетей, а система теплоснабжения позволяет регулировать температуру в квартирах. В доме установлены все счетчики, в том числе и тепловые.

Гостей в новой квартире встречала новосел Тамара Законнова. Не скрывая радости, она отметила, что этот дом – настоящий подарок елизовчанам в юбилейный для города год. «Хочется надеяться, что мы, жильцы, будем сохранять свой дом, будем стремиться к тому, чтобы наш город оставался таким же красивым, как этот дом», – сказала Тамара Абрамовна.

Также в Елизовском районе с прошлого года действует программа обеспечения жильем специалистов бюджетной сферы. Впервые за 25 лет учителя получают служебные квартиры в Елизове. На эти цели из краевого бюджета в рамках поручений губернатора края выделено почти 200 млн рублей. Первыми новоселами стали девять педагогов из елизовских школ № 1, 8, 9 и детского сада № 5. Они вот-вот заселятся в новостройку по адресу: ул. Гришечко, 13. Всего же в течение года новоселье отметят 55 работников образования и культуры района, а также 49 семей работников здравоохранения. Как подчеркнул Владимир Илюхин, для работников бюджетной сферы Елизова в этом году жилищная проблема будет решена.

Учитель русского языка и литературы Елизовской средней школы № 8 Наталья Бородина узнала о возможности переехать в служебное жилье буквально перед Новым годом, что стало для нее приятным сюрпризом. «Конечно, это огромная радость для нас! Хочется выразить благодарность родной школе, администрации района и правительству края за заботу об учителях, – отметила педагог. – Раньше жилье приходилось снимать, поэтому наличие квартиры, хоть и служебной, даст ощутимую экономию в семейном бюджете».

Счастливого новоселья!





По материалам пресс-служб правительства края и ЕМР







Аянка: долгожданное новоселье

В руках у Лики АЛИНОЙ – заветный ключ от двухкомнатной квартиры в новом 8-квартирном доме, построенном на самом севере Камчатского края в селе Аянка. Его недавно запустили в эксплуатацию и теперь распределили квартиры среди нуждающихся.



Скоро у Лики и ее мужа родится третий ребенок, ему повезет жить в новой комфортабельной квартире. До этого семья ютилась в доме с печным отоплением, построенном около 50 лет назад, но теперь бытовые сложности позади. Жилая площадь, где разместилась семья, – 56,6 кв. м, две комнаты, кухня, просторная прихожая и санузел.

«Мы вошли в новую квартиру буквально на днях, и, честно скажу, до сих пор не верится, что это реальность, – делится своей радостью Лика Алина. – Даже вспоминать не хочется, как жили раньше. Хотя печка топилась «докрасна», в зимнее время всегда было прохладно, а иногда даже холодно, так как старый дом не держал тепло. Здесь же – автономное отопление, окна пластиковые, полы застелены линолеумом…»

Действительно, такому комфортному жилью будет рад каждый. В дом уже подведена вода, канализация, на полу в каждой комнате постелен линолеум с утеплителем, подключены титаны и электрические плиты.

«22 человека переехали в новые благоустроенные квартиры, – рассказывает глава сельского поселения «село Аянка» Олег Дорохин. – Мы искренне рады за них и надеемся, что в ближайшие годы будут построены новые дома и нам удастся хотя бы частично решить квартирный вопрос».

На строительство нового дома затрачены 84 млн рублей из регионального бюджета по программе «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения Корякского округа». Изначально планировалось, что в новом доме будут жить приезжающие специалисты, но в июне прошлого года 12-квартирный дом в селе дал крен из-за аномальной жары. Тогда верхний слой вечной мерзлоты начал активно таять и сваи, на которых стояло здание, начали рушиться. В итоге нескольким семьям из злополучного дома были предоставлены квартиры в новостройке, туда же переселили часть нуждающихся в улучшении жилищных условий специалистов.





Леонид ДОБРОВОЛЬСКИЙ, газета «Полярная звезда»