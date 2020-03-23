На Камчатке стартовала акция #МыВместе

В рамках акции каждый россиянин может помочь согражданам в период эпидемии коронавируса.

На сайте мывместе2020.рф вы можете предложить свою помощь и стать волонтером. Акция уже дает конкретные результаты: компании организуют горячие линии, предоставляют юридические консультации, обеспечивают доступ к бесплатным сервисам для удаленной работы и онлайн-обучения. На интернет-платформе все эти возможности собраны вместе и систематизированы по тематическим блокам с информацией о том, как и где можно воспользоваться данными услугами.

В разделе «Предложить помощь» организации могут разместить информацию о ресурсах, которыми они готовы поделиться (продуктах, услугах и т. д.) Также любой желающий может присоединиться к добровольческому сообществу (кнопка «Стать волонтером») и узнать о возможностях оказания адресной поддержки тем, кому она сегодня особенно необходима. Помимо этого, сайт публикует новости о полезных инициативах и поступках.

Ранее Общероссийский народный фронт совместно со Всероссийским общественным движением «Волонтеры-медики» и Ассоциацией волонтерских центров открыли добровольческие штабы помощи пожилым и одиноким людям. Представители штабов покупают подопечным еду и лекарства, выносят мусор.