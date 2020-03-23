 
 
В Петропавловске-Камчатском 19:36, 23 Марта, понедельник
ночью -2°C
днем 2°C
ветер 8,6 м/с
Завтра 24 Марта
0 ... 3°C
ветер 10,3 м/с

На Камчатке стартовала акция #МыВместе

На Камчатке стартовала акция #МыВместе

В рамках акции каждый россиянин может помочь согражданам в период эпидемии коронавируса.

На сайте мывместе2020.рф вы можете предложить свою помощь и стать волонтером. Акция уже дает конкретные результаты: компании организуют горячие линии, предоставляют юридические консультации, обеспечивают доступ к бесплатным сервисам для удаленной работы и онлайн-обучения. На интернет-платформе все эти возможности собраны вместе и систематизированы по тематическим блокам с информацией о том, как и где можно воспользоваться данными услугами.

В разделе «Предложить помощь» организации могут разместить информацию о ресурсах, которыми они готовы поделиться (продуктах, услугах и т. д.) Также любой желающий может присоединиться к добровольческому сообществу (кнопка «Стать волонтером») и узнать о возможностях оказания адресной поддержки тем, кому она сегодня особенно необходима. Помимо этого, сайт публикует новости о полезных инициативах и поступках.

Ранее Общероссийский народный фронт совместно со Всероссийским общественным движением «Волонтеры-медики» и Ассоциацией волонтерских центров открыли добровольческие штабы помощи пожилым и одиноким людям. Представители штабов покупают подопечным еду и лекарства, выносят мусор.

80

Комментарии

Нет комментариев. Ваш будет первым!
Переместите вправо
Загрузка...
Регион События Подробности Власть Коммуналка Земляки Ситуация Детский мир Культура Память Карта сайта
Материалы, опубликованные на сайте, не рекомендуются к просмотру лицам в возрасте до 16 лет без присутствия взрослых