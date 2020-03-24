Комитет Заксобрания рассмотрел планы модернизации АО «Пионерское»

Итоги финансово-хозяйственной деятельности АО «Пионерское» в минувшем году и ход модернизации птицефабрики рассматривались на заседании постоянного комитета ЗСКК по природопользованию, аграрной политике и экологической безопасности.

С докладами выступили исполнительный директор акционерного общества Василий Мишарин и заместитель генерального директора Корпорации развития Камчатки по инвестиционному развитию Александр Петренко.

«Сегодня важно сохранить тот старт, выдержать то направление, которые даны развитию птицефабрики», – такими словами подвел итог докладам председатель аграрного комитета Заксобрания Роман Гранатов. Депутат отметил несомненные успехи, достигнутые предприятием.

Позитивные сдвиги в работе предприятия очевидны

В минувшем году птицефабрика смогла снизить кредиторскую задолженность при уменьшении получаемых субсидий из бюджета Камчатского края почти на 36 миллионов рублей.

Расширяется торговая сеть фабрики в Петропавловске-Камчатском и Елизове. Заключен договор франшизы с предпринимателем, который откроет три специализированных павильона под брендом АО «Пионерское».

Фабрика в текущем году намерена получить от каждой курицы-несушки по 313 яиц, что позволит отправить потребителям около 51 миллиона яиц. Увеличивается не только объем продукции и ее качество, но и расширяется ассортимент. Вскоре в продажу поступят яйца, обогащенные йодом. Успели завоевать популярность у потребителей яйца в фирменной упаковке «Деревенское» и «Здоровье», также обогащенные полезными микроэлементами.

Расширяется ассортимент выпускаемых совместно со свинокомплексом «Камчатский» колбасных изделий. Среди новинок – пельмени на основе куриного фарша. В партнерстве с петропавловским пищекомбинатом готовятся к выпуску консервированные котлеты и фрикадельки.

В настоящее время промышленное стадо фабрики, практически полностью обновленное за последний период, составляет почти 160 тысяч голов. Стадо молодняка – 50 тысяч. В ближайший вторник ожидается поступление от поставщика из Свердловской области более 100 тысяч штук инкубационных яиц.

В отремонтированных и модернизированных цехах предприятия устанавливается импортируемое из Германии оборудование, обеспечивающее высокую экологическую безопасность и автоматизацию производства. Принимаются меры по переработке части отходов производства в востребованную на рынке продукцию.

Завершая доклад, Василий Мишарин выразил благодарность правительству и Законодательному Собранию края за деятельное внимание к проблемам акционерного общества.

Александр Петренко рассказал о дальнейших планах по модернизации предприятия, конечной целью которой является превращение птицефабрики в бездотационное производство. Дорожная карта развития акционерного общества сформирована КРКК в тесном взаимодействии с руководством «Пионерской».

«Сохранить и дальше развивать предприятие очень важно в целях обеспечения продовольственной безопасности. К примеру, сейчас, в условиях коронавируса, мы понимаем, как важно, чтобы были собственные местные продукты, качество которых мы можем гарантировать жителям Камчатки», – сказал Роман Гранатов.

Депутаты Заксобрания рекомендовали Корпорации развития Камчатки активизировать реализацию планов и расширить взаимодействие с советом директоров птицефабрики.

В работе заседания постоянного комитета ЗСКК принял участие заместитель председателя Законодательного Собрания Андрей Копылов.