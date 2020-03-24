АО «Камчатское пиво» удостоено золотой награды

Камчатское предприятие завоевало золото на конкурсе «Росглавпиво – Главное пиво России», который проводился в Московском государственном университете пищевых производств.

Этот конкурс является национальным этапом ведущего мирового конкурса пивоваренной продукции European Beer Star («Пиво – звезда Европы»), рассказали в министерстве сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности края. «Мероприятие было организовано при поддержке отраслевых министерств России, Германии и Чешской Республики. В состав международного жюри вошли 64 эксперта. В этом году на конкурс были заявлены 418 образцов пивоваренной продукции от 143 отечественных и зарубежных компаний – представителей малого, среднего и крупного пивоваренного бизнеса», – рассказали представители министерства.

От Камчатки свою продукцию представило одно из ведущих предприятий по производству пива и безалкогольных напитков АО «Камчатское пиво». По итогам конкурса ему присуждена золотая награда в категории «Пилснер (чешский стиль)» за продукцию «Пиво «Камчатское светлое».