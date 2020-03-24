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Владимир ИЛЮХИН: Не паниковать и не реагировать на провокации

Губернатор обратился к камчатцам с просьбой не распространять информацию о коронавирусе, не соответствующую действительности и не имеющую официального подтверждения, а также не реагировать на провокации.

Напомним, на сегодняшний день на Камчатке нет ни одного случая коронавируса. Дома на карантине находятся 66 человек. Все, кто прилетает из-за рубежа, с признаками любого инфекционного заболевания, направляются в больницы.

«Несмотря на то, что пока в крае нет случаев коронавируса, мы объективно оцениваем ситуацию и понимаем, что такая вероятность существует. Больницы и медицинский персонал готовы к проведению обсервации и лечению заразившихся. В медицинских учреждениях все лекарства, маски, средства дезинфекции есть, причем с запасом», – сказал Владимир Илюхин.

Губернатор отметил, что не столь благополучно обстоит ситуация с масками и средствами дезинфекции в аптеках. По этому поводу Владимир Илюхин обратился за помощью к федеральным коллегам из Минпромторга, чтобы они предусмотрели дополнительные поставки на Камчатку.

«Сейчас ужесточены меры ответственности за распространение искаженной и откровенно ложной информации. Кто-то делает это умышленно, кто-то – просто ради развлечения. Камчатцы в такого рода ситуациях всегда руководствовались в первую очередь здравым смыслом. Поэтому прошу: относитесь к своим землякам с уважением, не распространяйте информацию, в которой не уверены, не поддавайтесь паническим настроениям сами и не вовлекайте близких. От того, насколько собранно и ответственно мы будем себя вести, зависят здоровье и спокойствие каждого, – подчеркнул Владимир Илюхин. – Что касается продуктов: краевое министерство экономического развития и торговли в ежедневном режиме проводит мониторинг достаточности запасов социально значимой продукции, наличия товаров первой необходимости в торговых точках. Никаких предпосылок для создания дефицита круп, муки и других продуктов на Камчатке нет».

Добавим, что губернатор назначил председателем регионального штаба по коронавирусной инфекции Романа Василевского, поскольку в реализации мероприятий по недопущению распространения коронавирусной инфекции задействованы многие отраслевые министерства и ведомства.

Кроме того, Владимир Илюхин заверил, что камчатцы будут максимально оперативно получать актуальную и достоверную информацию из официальных источников.

коронавирус, от первого лица
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